Театр наций во главе с Евгением Мироновым впервые отправился на гастроли в Лондон

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Государственный Театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова впервые отправился на гастроли в Лондон. Выступления пройдут с 7 по 12 октября на сцене лондонского Barbican Theatre, где будут представлены два спектакля: "Рассказы Шукшина" (7-9 октября) и "Иванов" по пьесе Антона Чехова (11-12 октября), сообщил в воскресенье ТАСС пресс-атташе театра Максим Андриянов.

"Мы очень рады познакомить британских зрителей с двумя знаковыми работами нашего театра", - сказал перед отъездом художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.

"Для меня лично Антон Чехов и Василий Шукшин - два уникальных русских писателя, которые, каждый в своем времени, смогли невероятно точно и глубоко передать природу, внутренний мир человека, не помещая героев своих произведений в экстремальные ситуации, не требуя от них подвига, а оставляя наедине с собой, в потоке рутинной, повседневной жизни", - отметил актер, играющий главные роли в обоих спектаклях.

Он подчеркнул, что в версии Театра наций действие пьесы "Иванов" перенесено в наши дни. "Это сделано для того, чтобы зрители смогли увидеть, насколько современно и актуально звучит чеховский текст на сегодняшней сцене", - пояснил Миронов позицию постановщиков спектакля.

"А для создания "Рассказов Шукшина" команда нашего театра специально ездила на родину писателя в село Сростки Алтайского края, где до сих пор живут родственники и потомки тех "чудиков" - добрых, наивных, трогательных людей, о которых с такой любовью писал Василий Шукшин", - сообщил худрук Театра наций.

"Рассказы Шукшина" и "Иванов"

"Рассказы Шукшина" - первая работа всемирно известного латвийского режиссера Алвиса Херманиса в России. Постановка по мотивам прозы классика советской литературы Василия Шукшина отмечена многими театральными наградами, включая "Золотую маску" за лучший драматический спектакль, лучшую мужскую роль и лучшую работу художника в драматическом спектакле. "Рассказы Шукшина" уже 11 лет идут с аншлагами и побывали на гастролях в США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Израиле, Польше, Чили, Китае, Нидерландах, Финляндии, Румынии, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане и на Украине.

"Иванов" поставлен по первой пьесе классика мировой драматургии Антона Павловича Чехова, написанной им по заказу антрепренера Федора Корша. 19 ноября 1887 года ее премьера прошла в том самом историческом здании, где сегодня располагается Театр наций. Режиссер "Иванова" Тимофей Кулябин ранее выпустил на сцене Театра наций "Электру" и #сонетышекспира. В 2017 году спектакль "Иванов" гастролировал в Латвии, в 2018 году был показан в США.

В последний день лондонских гастролей, 12 октября, "Иванов" будет сыгран в пятидесятый раз.

Помимо Евгения Миронова, в Лондон отправились Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин и другие известные артисты.

Barbican Theatre - часть одноименного центра искусств, открытого королевой Елизаветой II в 1982 году. Разработан специально для Королевской шекспировской труппы. Также в Barbican Theatre играются драматические и танцевальные постановки коллективов со всего мира.

Театр наций с 2006 года возглавляет народный артист РФ Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссеров: Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Стефана Брауншвейга, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается как к классике, так и творчеству современных авторов, в числе которых Иван Вырыпаев, Дункан Макмиллан, Мариус фон Майенбург, Эльфрида Елинек и Ярослава Пулинович.