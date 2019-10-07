Ансамбль "Лезгинка" представил танцы народов Кавказа в "Русских сезонах" в Германии

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" выступил с тремя концертами в Германии в рамках фестиваля Special Folk Edition, входящего в программу международного культурного проекта "Русские сезоны". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"Гастроли ансамбля "Лезгинка" прошли с 4 по 6 октября в Германии. Артисты 4 октября выступили в концертном зале "Тойбхенхаль" в Лейпциге, 5 и 6 октября - в Российском центре науки и культуры в Берлине. Гастроли были организованы в рамках фестиваля Special Folk Edition, который входит в программу международного проекта "Русские сезоны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках концертных программ артисты показали как новые постановки с участием канатоходца и барабанщиков, так и зажигательные номера, являющиеся золотым фондом ансамбля и демонстрирующие традиционное танцевальное искусство Кавказа.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца "Лезгинка" создан в 1958 году, в его состав входят представители 33 народов Дагестана и других регионов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и других регионов России. За 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. Основателем, автором первой программы и бессменным руководителем ансамбля на протяжении 20 лет был народный артист СССР Танхо Израилов.

О проекте

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. Как сообщает официальный сайт Минкультуры РФ, в рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и кинофестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году в Италии прошло 310 мероприятий "Русских сезонов" в 74 городах, их посетили около 6 млн зрителей.