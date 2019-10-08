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Почти 8 тыс. человек зарегистрировались на Санкт-Петербургский культурный форум

Мероприятие пройдет 14-16 ноября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Около 7,9 тыс. человек прошли регистрацию на Восьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум, который пройдет 14-16 ноября. Об этом сообщил во вторник заместитель министра культуры РФ Павел Степанов на заседании оргкомитета форума в Доме правительства.

"По состоянию на 7 октября 2019 года зарегистрировано 7868 участников", - сказал Степанов, добавив, что это примерно на 500 человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По его словам, приглашено более 500 иностранных спикеров, из них подтверждено 265. "Подтвержденных российских спикеров 333", - добавил замминистра.

Основная тема форума в этом году: "Культурные коды в условиях глобализации".

Форум развивается параллельно в трех направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Фестивальная программа включает культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. В этом году общественный поток форума включает в себя более 100 мероприятий - все они пройдут бесплатно для зарегистрированных участников.

Основные площадки форума в 2019 году: Главный штаб Эрмитажа, Российский этнографический музей, "Манеж". Однако мероприятия традиционно проходят и на других культурных площадках, популярных среди горожан и гостей Петербурга.

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РоссияСанкт-Петербург
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