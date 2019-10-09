Эрмитаж застраховал картину Витторе Карпаччо "Две венецианские дамы" на €50 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж застраховал работу Витторе Карпаччо "Две венецианские дамы", выставка которой началась в понедельник, на сумму €50 млн, следует из данных сайта госзакупок.

"Период действия страхового покрытия: c 00:00 мск 9 октября 2019 года по 00:00 мск 12 февраля 2020 года. Страховое покрытие должно распространяться на период упаковки, распаковки, погрузки, разгрузки, на время транспортировки по всему маршруту следования, монтажа, демонтажа музейного предмета, временного хранения (без доступа посетителей), экспонирования музейного предмета в выставочных помещениях. <…> Общая страховая стоимость музейных предметов - €50 млн", - говорится в документации закупки.

Договор заключен с единственным участником закупки, название компании не раскрывается. Контракт заключен по принципу "все риски", включая ущерб, причиненный во время войны, умышленное неправомерное поведение страхователя, риск воздействия на полотно радиоактивными, токсичными, взрывчатыми веществами и т.д.

Указанная работа Витторе Карпаччо была направлена в Государственный Эрмитаж на выставку из собрания Музея Коррера (Фонд городских музеев Венеции). Живописец родился в Венеции и успел оставить значительное наследие, при этом около 30 работ художника не только подписаны, но и датированы. Самая ранняя - 1490 годом ("Прибытие Святой Урсулы в Кёльн"), самая поздняя завершена в 1523 году (створки органа в церкви Вознесения в Каподистрии (ныне Копер).