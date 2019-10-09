Эксперты назвали русскоязычных писателей, достойных Нобелевской премии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российская писательница Людмила Улицкая, вошедшая, согласно прогнозам букмекеров, в число основных претендентов на Нобелевскую премию по литературе, безусловно, заслуживает эту награду, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом они назвали имена и других отечественных писателей и поэтов, которые также достойны Нобелевской премии.

Ранее авторитетная британская букмекерская компания Nicer Odds включила Людмилу Улицкую в число основных претендентов на Нобелевскую премию по литературе, которая в этом году присуждается дважды - за 2018 и 2019 годы.

"Искренне желаю успеха Людмиле Евгеньевне, она эту премию заслуживает", - сказал ректор Литературного института Алексей Варламов. Среди произведений писательницы он особенно выделил повесть "Сонечка", а также книги "Даниэль Штайн, переводчик", "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", предложив прочитать их всем, кто еще не знаком с ее творчеством. При этом Варламов отметил, что премию заслуживали и другие достойные писатели. "Жалко, что ушли такие писатели, как Валентин Распутин, Фазиль Искандер, Владимир Маканин, которые премию заслуживали", - добавил он.

Литературный критик Галина Юзефович в беседе с корреспондентом ТАСС сравнила прогнозы букмекеров с гаданием на кофейной гуще. При этом Юзефович отметила, что Улицкая не ее фаворит. "Но я буду горячо приветствовать, если премию получит любой русский автор. Если дадут кому-то из наших, буду счастлива", - сказала критик.

Грандиозный роман

Журналист и блогер Николай Солодовников рассказал, что в недавнем интервью с Улицкой для программы "Ещенепознер" не поднимал тему присуждения премии. "На эту тему мы не говорили. Людмила Евгеньевна к этому относится иронично. Совершенно не амбициозный человек. Для нее есть премия или нет - не имеет значения. Но я лично думаю, что ей было бы приятно", - отметил он.

По его словам, Улицкая написала "один из главных романов новейшего времени" - "Даниэль Штайн, переводчик". "Грандиозная книга, которая переведена, думаю, на все языки мира. Ее содержание имеет отношение не только к России, но и ко всему миру, к вызовам, которые стоят перед всеми нами", - добавил Солодовников.

В свою очередь, вице-президент объединения писателей, поэтов и журналистов - Русского ПЕН-Центра - писатель Борис Евсеев сказал ТАСС, что если бы делал ставки, то его выбор пал бы на Людмилу Петрушевскую. "Петрушевская поразительно пишет прозу, используя драматургические приемы. Она как Чехов на новом уровне. Думаю, что кандидатуру Петрушевской поддержал бы не один я", - добавил он.

Другие претенденты

Согласно рейтингу букмекеров, самым вероятным кандидатом на получение премии является канадская поэтесса и переводчик Энн Карсон, на второй позиции в опубликованном списке - канадка Маргарет Этвуд, написавшая бестселлер "Рассказ служанки", далее следуют французская писательница Мариз Конде и польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Улицкая находится на пятой позиции рейтинга вместе с кенийским драматургом Нгуги ва Тхионго.

Букмекеры также включили в этот список популярного японского писателя и переводчика Харуки Мураками и автора серии фэнтези-романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина.

Имена лауреатов будут объявлены 10 октября.

Творчество Людмилы Улицкой

Людмила Улицкая родилась 21 февраля 1943 г. в городе Давлеканово (Башкирская АССР, СССР) в находившейся в эвакуации еврейской семье. Окончила биологический факультет Московского государственного университета, затем работала в Институте общей генетики АН СССР до 1970 года, а после - заведующей литературной частью в Камерном еврейском музыкальном театре. Ее первая книга - сборник рассказов "Бедные родственники" - вышла в 1993 году сначала во Франции, а затем в России. С появлением каждого следующего произведения популярность Улицкой только росла. Наиболее частой темой ее произведений стали внутрисемейные отношения. Улицкая также затрагивает темы отсутствия терпимости в обществе, антисемитизма, сталинских репрессий.

Самыми известными ее книгами являются "Медея и ее дети" (семейная хроника, 1996), "Казус Кукоцкого" (история о талантливом враче, 2001), "Искренне ваш, Шурик" (произведение о проблемах воспитания в семье, 2003), а также "Лестница Якова (роман-притча, 2015). Некоторые ее произведения, включая "Казус Кукоцкого", были экранизированы. Кроме того, Улицкая написала сборник пьес "Русское варенье и другое" (2008). Более 20 ее работ переведены на 30 языков.

Профессиональная деятельность Улицкой отмечена множеством наград: в 1996 г. - литературной премией Медичи за лучшее зарубежное произведение - повесть "Сонечка" (Франция), в 2011 г. она стала первой женщиной, получившей премию "Русский Букер" (за роман "Казус Кукоцкого"), а в 2014 г. первой из россиян награждена Австрийской государственной премией по европейской литературе. В числе других наград - французские ордена за заслуги в области искусств и литературы и Почетного легиона (2004, 2014 гг.), в 2019 году она стала Почетным доктором Бухарестского университета.