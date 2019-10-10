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Кабмин утвердил внесение в Госдуму законопроекта о маркировке музыкальных инструментов

Глава Минкультуры России Владимир Мединский пояснил журналистам, что законопроект подразумевает упрощение ввоза и вывоза ценных инструментов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило внесение в Госдуму законопроект о маркировке музыкальных инструментов. Глава Минкультуры России Владимир Мединский пояснил журналистам, что законопроект подразумевает упрощение ввоза и вывоза ценных инструментов - на них будет нанесена особая маркировка, которая не повредит инструментам.

"Законопроект касается в первую очередь профессиональных музыкантов, которые в силу своей творческой деятельности часто ездят на гастроли за границу и выезжают в составе наших оркестров за рубеж, театров и постоянно сталкиваются на таможне с проблемой ввоза и вывоза музыкальных инструментов, которые являются сами по себе культурной ценностью. В первую очередь это, конечно, инструменты смычковые, таких инструментов не так много - несколько сотен, но каждый раз пересечение таможни - это исторически большая проблема", - сказал Мединский после заседания правительства.

По его словам, каждый раз музыкант должен получить разрешение на вывоз скрипки от Минкультуры РФ, на таможне должен быть соответствующий эксперт, который определит ценность инструмента, и так далее. "Чтобы избежать этой бюрократической волокиты с участием большого количества людей и сложностями, мы предложили ряд мер, часть из них уже осуществлена. В данном случае в отношении ввоза и вывоза мы предлагаем законопроект, по которому на ценные смычковые инструменты будут наноситься две специальных метки, в которые заносится вся информация об этом инструменте - о его владельце, производителе, оценке, перемещениях", - рассказал министр.

Он заверил, что маркировка не навредит инструменту. "Мы долго к этому готовились, есть специальные производители, которые будут наносить предельно щадящие метки, никак не влияющие на качество инструмента", - сказал Мединский.

Также на каждый инструмент будет заведен специальный документ по аналогии с загранпаспортом, сроком на 10 лет - весь этот период не нужно будет получать дополнительные разрешения на ввоз и вывоз инструмента. Мединский пояснил, что законопроект касается не только музыкантов. "Если простой человек возьмет скрипку Страдивари или Амати и поедет с ней за рубеж, это тоже его будет касаться", - сказал он.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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