Жюри документальных фильмов кинофестиваля Arctic open возглавит режиссер Алексей Вахрушев

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Жюри в номинации "Документальный фильм" III международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в Архангельске возглавит режиссер и сценарист Алексей Вахрушев. Об этом ТАСС сообщила программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

"Возглавит жюри в номинации "Документальный фильм" Алексей Вахрушев - режиссер, сценарист, продюсер, научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, член Союза кинематографистов и гильдии кинорежиссеров России. Алексей Юрьевич родился и вырос на Чукотке, и основная тема его творчества - судьба северных народов", - сказала Долинина.

Свой первый короткометражный фильм "Время таяния снов" в 1993 году режиссер посвятил теме переселения эскимосов Провиденского района Чукотки в мертвую бухту Ткачен. Документальная лента 1996 года "Птицы Наукана" рассказывала о судьбе жителей исчезнувшего эскимосского поселения. В 2001 году вышел фильм "Остров", снятый в районе Берингова пролива, через который проходит международная линия перемены дат. Документальный фильм "Добро пожаловать в Энурмино!", снятый в 2008 году, описывает жизнь маленького села на побережье Чукотского моря. Фильм "Книга тундры. Повесть о Вуквукае, маленьком камне" стал лауреатом кинопремии "Ника" в категории "Лучший неигровой фильм" в 2012 году. "Зрители Arctic open смогут увидеть пронзительный фильм "Книга моря" 2018 года в рамках внеконкурсной программы фестиваля и лично пообщаться с Алексеем Вахрушевым", - добавила собеседница агентства.

Жюри документальных фильмов представляют также швейцарский и российский оператор и режиссер документального кино Антуан Каттин, шведский режиссер Стеффан Юлен. "Во внеконкурсной программе будет показан фильм Юлена "ЛЮБОВЬ-love in Russian", - сказала Долинина. В составе жюри этой номинации также режиссер-документалист из Архангельской области Клавдия Хорошавина. "В жюри документальных фильмов в этом году будет работать известный нашему зрителю кинорежиссер Клавдия Михайловна Хорошавина, которая сняла более 200 документальных фильмов о Поморье и является кинолетописцем Русского Севера", - добавила программный директор фестиваля.

Жюри в номинации "Игровой фильм" возглавит режиссер Юсуп Разыков, жюри в номинации "Игровой короткометражный фильм" возглавит основатель программы Prends зa court! ("Давай короче!") по поддержке короткометражного кино Дэнни Леннон из Канады. Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. II кинофестиваль Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря 2018 года, в конкурсную программу вошло 53 фильма, которые посмотрели более 5 тыс. человек.