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THR: в США умер актер Роберт Форстер

Ему было 78 лет

ТАСС, 12 октября. Актер Роберт Форстер ушел из жизни в пятницу в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом со ссылкой на его агента сообщил журнал The Hollywood Reporter. Причиной смерти стал рак мозга.

Форстер известен в основном благодаря роли Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун" (Jackie Brown, 1997), за которую он удостоился номинации на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Кроме того, он сыграл детектива Макнайта в картине Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive, 2001).

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США
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