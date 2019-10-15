В Царском Селе в Екатерининском дворце воссоздадут покои Екатерины II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" к 2023 году воссоздаст восемь залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца, которые строились как личные покои Екатерины II и были полностью утрачены в годы Великой Отечественной войны. Масштабный проект по реставрации под названием "Екатерина II. Личное пространство" представила во вторник журналистам директор музея Ольга Таратынова.

"Это последний грандиозный проект по реставрации помещений Екатерининского дворца, разрушенных в годы войны", - сказала Таратынова в беседе с корреспондентом ТАСС. Она подчеркнула, что восстановление Зубовского флигеля дворца было "мечтой многих поколениий" музейщиков Царского Села, после этого неотреставрированной останется только Малая анфилада и покои Александра II на первом этаже, но их отличает более простая отделка.

Стоимость проекта по воссозданию залов Зубовского флигеля составляет, по словам директора музея, более 600 млн рублей, проект будет реализован при поддержке ПАО "Газпром". Конкурс на выполнение работ по воссозданию пяти первых интерьеров уже объявлен.

В течение пяти лет планируется восстановить Зеркальный, Синий и Серебряный кабинеты Екатерины II, ее Опочивальню и Туалетную, а также Купольный, Рафаэлевский и Китайский залы. Все они были созданы по заказу императрицы архитекторами Джакомо Кваренги и Чарльзом Камероном в ходе реконструкции Зубовского флигеля 1779-1780 годов. Известно, что в одном из этих помещений - Серебряном кабинете - Екатерина подписала указ об аресте Александра Радищева, автора сатирической книги "Путешествие из Петербурга в Москву", вызвавшей гнев императрицы.

Редкие технологии

Музейщики отмечают, что процесс восстановления будет очень сложным, поскольку в отделке этих залов использовались достаточно редкие техники, в наше время большей частью утраченные.

"Все эти интерьеры были полностью уничтожены, - рассказала заместитель директора ГМЗ "Царское Село" по реставрации Наталья Кудрявцева. - Самое сложное - это восстановление технологий". Проекты воссоздания основаны на исторических чертежах архитекторов и более поздних изображениях этих интерьеров на фотографиях, акварелях и др. Часть материалов придется искать за рубежом.

В частности, лаковые панно, составлявшие основной элемент декора Китайского зала флигеля, планируется заказать в Китае. "Это будет современная реплика по акварели XIX века. Самое сложное здесь - сделать абсолютно подробный перечень иконографических сюжетов на лаках, для того, чтобы потом эти сюжеты заказать в Китае, чтобы нам повторили именно те, канонические изображения", - пояснила Кудрявцева.

С довоенных времен удалось сохранить лишь отдельные фрагменты этого интерьера. Для восстановления другого зала - Рафаэлевского - музейщики намерены найти комплект итальянских гравюр XVIII века с изображением лоджий Рафаэля, который был использован в декоре стен. "Это известный комплект. Мы можем сделать копию гравюр, но, вероятно, будем искать их и, надеюсь, сможем приобрести их", - сказала заместитель директора музея.

Военные утраты

За 28 месяцев немецкой оккупации в парках Царского Села было разрушено 25 мостов, около 50 плотин, дамб и каскадов. Екатерининский дворец превратился в обгоревшие руины, гитлеровцы уничтожили 57 его залов, из которых к настоящему времени удалось восстановить лишь немногим более половины.

С 1942 по 1944 год по приказу командования немецкой группы армий "Север" производился вывоз культурных ценностей в Германию. По информации ТАСС тех лет, из библиотеки Александровского дворца было вывезено более 10 тыс. книг и рукописей, из Екатерининского дворца вывозились даже паркет и шелковые обои. Самой значительной утратой музея стала Янтарная комната, подаренная Петру I прусским королем Фридрихом-Вильгельмом I. Уникальный интерьер исчез бесследно, найти его не удалось до наших дней. К 300-летию Петербурга Янтарная комната была воссоздана российскими реставраторами.

Реставрация разрушенных войной памятников в Царском Селе ведется с 1957 года. С 1944 года идет розыск утраченных экспонатов, однако из 30 тыс. произведений искусства, вывезенных оккупантами, пока удалось найти лишь 400. За последние годы музей получил 15 предметов, добровольно возвращенных лицами, участвовавшими в их вывозе, или членами их семей.