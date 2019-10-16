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Билеты на концерты группы "Кино" поступят в продажу 31 октября

В выступлениях будет задействован оцифрованный голос Виктора Цоя и видеоряд, созданный его сыном
Описание
© Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Продажа билетов на концерты музыкантов группы "Кино" начнется 31 октября - в выступлениях будет задействован оцифрованный голос Виктора Цоя и видеоряд, созданный его сыном. Об этом сообщается на странице группы во "ВКонтакте".

"Это беспрецедентное событие - группа Кино не собиралась 30 лет. Этот концерт будет одинаково интересен и тем, кому посчастливилось слушать "Кино" вживую, и, конечно, тем, кто об этом уже не мечтал. Старт продаж - 31 октября!", - говорится в сообщении.

В тизере к концертам, размещенном на YouTube-канале группы, анонсируется, что концерты пройдут 31 октября 2020 года в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене" в Москве. "Для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую, - настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Двухчасовой концерт с уникальным видеорядом", - сообщается в тизере. Как пояснила менеджер проекта "Симфоническое кино" Евгения Гаврина, видеоряд создает сын Виктора Цоя Александр, он же выступает продюсером концертов.

Отмечается, что в Петербурге и Москве выступят оригинальные басисты группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

Группа "Кино" была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и др., был Виктор Цой. Он погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", Цой не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели в 1990 году группа распалась.

Теги
Цой, Виктор Робертович
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