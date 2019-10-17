Путин посмотрел во ВГИК класс-концерт студентов выпускного курса института

Когда Путин вошел в зал, молодые люди репетировали музыкальный номер в народном жанре. Прервав репетицию, они хором поприветствовали главу государства и исполнили для него известную композицию Давида Самойлова "Когда мы были на войне", стилизованную под казачью песню. "Браво! Супер!", - похвалил Путин студентов.

Профессор кафедры актерского мастерства, заслуженный артист России Александр Федоров рассказал президенту о том, что студенческая труппа объездила с этим концертом несколько регионов России.

В завершение студенты попросили Путина сфотографироваться с ними. Президент с удовольствием исполнил эту просьбу. Прощаясь, он еще раз похвалил студентов за мастерское исполнение. "Как настоящие казаки", - сказал он и отправился на встречу с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИК.

Осмотр учебных помещений

До встречи со студентами президент осмотрел несколько учебных помещений института, в частности, посетил основанный в 2004 году факультет анимации и мультимедиа. Глава государства ознакомился с мастерской по изготовлению кукол, где ему показали процесс создания кукольного мультфильма. Там Путина познакомили с руководителем мастерской кафедры режиссуры анимационного фильма Натальей Дабижа - одним из авторов мультипликационных образов Чебурашки и старухи Шапокляк.

Кроме того, президент посетил павильон объемно-кукольной анимации, где ему показали технологию ожившей живописи, когда мультфильм рождается из нарисованных кистями, руками или с помощью сыпучих продуктов, таких как кофе, картин. В еще одном павильоне, в который заглянул Путин, шла работа над новым мультфильмом с помощью технологии захвата движения (Motion capture). При использовании этой технологии на актеров надевают специальные датчики, они производят требуемые по сценарию движения, а информация с датчиков поступает в компьютер, где персонаж анимации точно воспроизводит действия актера.

Также Путин посетил три павильона, где студенты второго и третьего курса операторского факультета ВГИК снимали учебные работы, отрабатывая навык киносвещения. "Теперь наша профессия перестала быть мужской", - заметил декан факультета, подставляя Путин студентов, большинство из которых были девушки. "Вы знаете, раньше если девушка попадала на операторский факультет, - то раз в десять лет, потому что тяжелые камеры, а сейчас - 60%", - добавил один из педагогов. "Покрепче стали", - пошутил в ответ президент.

Путину также представили студента из Южной Кореи, которому президент пожал руку, и студента из Казахстана - тот рассказал, что этюд, который он снимает, является его первой видеоработой. "Потом где будешь работать?" - спросил его Путин. "В кино", - не растерялся юноша.