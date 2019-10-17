Пласидо Доминго исполнил Besame Mucho и "Подмосковные вечера" на своем концерте в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго дал концерт в четверг в концертном зале "Крокус Сити Холл". В исполнении певца прозвучали многие известные композиции в разных жанрах, в том числе Besame Mucho и "Подмосковные вечера", передает корреспондент ТАСС.

Аккомпанировал Доминго государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Вечер открылся отрывком из оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". На втором номере вышел сам Доминго, он представил арию из оперы "Андре Шенье" Умберто Джордано.

Участницами программы стали российские оперные певицы Оксана Шилова и Мария Катаева. Сперва они выступили с сольными номерами, а затем каждая спела в дуэте с Доминго. Катаева исполнила с ним отрывок из оперы-буффа Вольфганга Амадея Моцарта "Так поступают все". С Шиловой же испанец представил номер из оперы Джузеппе Верди "Трубадур", который закрыл первое отделение.

С начала второго отделения дирижировать начал Башмет. Одним из номеров стала ария Джудитты из одноименной оперетты венгерского композитора Франца Легара, Шилова исполнила ее на двух языках: немецком и русском. Доминго и Катаева спели отрывок из другой оперетты Легара - "Веселая вдова", они дополнили свое выступление вальсированием.

Особенно тепло публика приняла номер, в котором оркестр сыграл ноктюрн Петра Чайковского, маэстро Башмет солировал на альте, а Доминго дирижировал оркестром.

Особый гость

Под конец отделения Доминго обратился к залу, чтобы объявить еще одного участника концерта. "Спасибо вам, вы такая теплая публика. Я хочу представить вам своего сына Пласидо Доминго - младшего, он исполнит произведение автора из Мексики", - сказал он. Доминго-младший спел песню Хулиана Каррильо, а затем в дуэте с отцом выступил с произведением американского барда Джона Денвера.

Всего в двух отделениях концерта прозвучало 19 отрывков из произведений австро-венгерских, итальянских, испанских и российских авторов. На бис каждый из участников вечера повторил один из своих номеров, после чего Доминго вместе с оперными дивами исполнил песню в жанре кубинского болеро Besame Mucho, написанную мексиканской пианисткой Консуэло Веласкес Торрес. На последнем номере - легендарной советской песне "Подмосковные вечера" - к артистам присоединился Доминго-младший. Доминго-старший признался, что в первый раз обращается к этому произведению.

Репертуар 78-летнего Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, он поет на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец выступал в самых известных оперных театрах мира - от "Ла Скала" в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Тенор стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий "Грэмми", сыграл в ряде оперных фильмов и снялся в полусотне музыкальных клипов.