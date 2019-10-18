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В Италии выходит книга дочери Достоевского

Издание романа "Эмигрантка" подготовлено к 150-летию со дня рождения Любви Достоевской

РИМ, 18 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Роман "Эмигрантка" Любви Достоевской впервые выходит в Италии в переводе на итальянский язык. Издание подготовлено к 150-летию со дня рождения дочери писателя.

Работа проведена ассоциацией "Русь" из итальянского города Мерано и ее президентом - исследователем русской культуры Бьянкой Марабини-Цеггелер. Презентация книги состоялась в библиотеке Русского центра имени Бородиной, который в этом году отмечает свой юбилей - 10-летие существования в северной области Альто-Адидже (Южный Тироль).

Любовь Достоевская, биограф отца, бывала в Мерано. Она приезжала туда как минимум дважды, в том числе незадолго до смерти, которая настигла ее в соседнем Больцано. На местном кладбище она нашла последний приют.

Роман "Эмигрантка" был написан по большей части в Риме и содержит элементы автобиографии. Разумеется, в нем много итальянских сюжетов, описание личных эмоций при прогулках по Вечному городу, впечатления от Колизея, есть целая глава о раннехристианских мучениках на его арене. Последний раз роман публиковался в 1913 году.

Русский центр, носящий имя русской аристократки Надежды Бородиной, оставившей в наследство русской общине средства, на которые в Мерано была построена вилла для приема соотечественников, продолжает традиции русской общины в Южном Тироле. Русские давно облюбовали Мерано, а поездкам сюда из Санкт-Петербурга, в том числе представителей императорской семьи, способствовало развитие железной дороги. Мерано в конце XIX века оказался связанным с крупнейшими европейскими центрами, и его слава как альпийского курорта укрепилась еще больше.

В конце XIX века в Мерано сложилась крепкая русская община. При вилле была построена церковь в честь Святого Николая. Сейчас здесь проходят службы по праздникам.

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