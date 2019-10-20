Российские мастера оперы и балета выступили в Софии

СОФИЯ, 21 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Звездные российские артисты - мастера оперы и балета подарили болгарской столице праздничные выходные дни. На сцене Софийского театра оперы и балета выступали Екатерина Крысанова и Иван Васильев в балете "Дон Кихот", а также Наталья Павлова в опере "Евгений Онегин".

"Феерическое, незабываемое, фантастическое выступление российских солистов, благодаря им по сцене и залу пронесся настоящий ураган эмоций", - комментировали зрители выступление Крысановой и Васильева. Мастерам балета переполненный зал с последними аккордами музыки устроил 20-минутную громогласную овацию, а до этого щедро награждал их аплодисментами за каждый выход на сцену.

"Российские артисты, помимо великолепной техники, очень веселые люди, которые щедро делятся своими эмоциями. Даже на репетиции "Дон Кихота" было очень весело. Совместная работа - хороший стимул для болгарских артистов, - отметила в разговоре с ТАСС руководитель балета Софийской оперы Сара-Нора Крыстева. - У нас сложилась хорошая традиция открывать новый сезон спектаклями, где главные партии танцуют звезды российского балета. Мне очень хотелось, чтобы Иван Васильев представил на нашей сцене свою коронную роль в "Дон Кихоте", чтобы показать болгарскому зрителю настоящий мужской балет. Его партнерша, прима Большого театра Екатерина Крысанова тоже была прекрасна. Великолепную работу с оркестром продемонстрировал дирижер Большого театра России Павел Клинчев, музыка и балет были единым целым".

"В Софийском театре у нас была очень приятная компания, труппа очень замечательная, все были доброжелательны. И вообще, мы стараемся жить весело и радовать окружающих", - поделился впечатлениями от Софии премьер Государственного академического театра оперы и балета имени Модеста Мусоргского - Михайловского театра в Санкт-Петербурге Иван Васильев. Заслуженный артист России подчеркнул, что "Дон Кихот" в Софии был посвящен 90-летию дирижера Эмила Димитрова, организатора Международного конкурса балета в Варне.

Щедро болгарские театралы аплодировали в воскресенье Наталье Павловой, солистке Мариинского театра Санкт-Петербурга, которая на софийской сцене предстала в роли Татьяны в опере Петра Чайковского "Евгений Онегин". Ее голос и артистизм покорили болгарскую публику.