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Театр на Малой Бронной представит новые детские спектакли

В частности, Олег Долин поставит спектакль по сказке Карло Гоцци "Женщина-змея"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Театр на Малой Бронной обновит линейку детских спектаклей, первой премьерой для семейного просмотра станет постановка Олега Долина по сказке Карло Гоцци "Женщина-змея". Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

"Мы объявили о программе "Большие режиссеры - маленьким зрителям", которая призвана обновить линейку детских спектаклей и способствовать приходу известных, крупных режиссерских имен в зону детского театра, неформальному отношению к семейным спектаклям. В рамках этой программы Олег Долин в декабре выпустит спектакль "Женщина-змея" по сказке Карло Гоцци", - сказал он.

Также в рамках программы поставит спектакль Филипп Григорьян, театр ведет переговоры с Андреем Бартеневым. Богомолов отметил, что такие постановки будут условно детскими и подойдут для семейного просмотра.

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