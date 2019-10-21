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На кинофестивале в Петербурге представят фильм режиссера Емкужа из Кабардино-Балкарии

Картина снята на киностудии "Кавказфильм", открытой в Нальчике в 2016 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Андзора Емкужа "Невиновен" представят на III Открытом международном кинофестивале "Влюбленные в искусство". Всего зрители и жюри увидят 35 картин об искусстве, сообщила в понедельник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС президент фестиваля Екатерина Головня.

"У нас приедет целая делегация из Кабардино-Балкарии, не думаю, что такое часто бывает, это молодые профессиональные кинематографисты. Мне кажется, важно познакомиться с их культурой, их взглядом на современность. Фильм "Невиновен" - это игровая полнометражная картина", - сказала Головня.

Картина снята на киностудии "Кавказфильм", открытой в Нальчике в 2016 году. В широкий прокат в России кино выйдет в ноябре. "Это фильм о мультикультуре в действии, как мы, люди разных вероисповеданий, разных философских взглядов на жизнь, должны уживаться в этом мире, несмотря на невзгоды, проблемы, катастрофы и даже трагедии, как мы должны уметь прощать друг друга", - добавила Головня.

Открытие и закрытие фестиваля пройдет на киностудии "Лендок", а показы - в киноцентре "Дом кино" с 24 по 27 октября. Фильмом открытия станет короткометражка "Картина", в съемках которой принимал участие лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Зрителям и жюри представят 35 фильмов в номинациях "Документальное кино", "Телевизионное кино", "Игровое короткометражное кино" и "Дебют". Участники предложили киноленты как об известных деятелях искусства - режиссере Андрее Тарковском, артисте балета Азарии Плисецком, художнике Николае Рерихе, так и простых ремесленниках.

По словам программного директора кинофестиваля Антонины Стефанской, зарубежные участники представлены Италией и Ираном.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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