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В Чехии завершился фестиваль современного российского кино

Показы 43 картин прошли при полных зрительских залах, рассказал пресс-секретарь посольства РФ в республике Николай Брякин

ПРАГА, 21 октября. /ТАСС/. Фестиваль современного российского кино "Новый русский фильм" завершился в Чехии. Показы 43 картин прошли при полных зрительских залах. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в республике Николай Брякин.

"Фестиваль современного российского кино "Новый русский фильм" с 27 сентября до 20 октября проходил в пяти чешских городах, - отметил он. - Аншлаг сопровождали показы картин, которые демонстрировались с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на чешском языке".

Площадкой фестиваля стали наиболее престижные кинотеатры Праги, городов Острава (северо-восток республики), Пльзень (Западная Чехия), Брно и Злин (юго-восток страны). В чешской столице просмотры проходили в залах кинотеатра "Длобачов".

"Это был уже второй фестивальный сезон. Впервые смотр прошел в республике в ноябре прошлого года. Как и в прошлый раз, патронаж над ним осуществлял президент Чехии Милош Земан. Проведение фестиваля стало уже доброй традицией в республике, которая, как ожидаем, будет успешно развиваться", - сказал Брякин.

Инициатором проведения смотра, как и в прошлом году, выступило посольство РФ в Чехии. Он прошел при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", Союза кинематографистов РФ и киностудии "Мосфильм".

"Целью нашей инициативы было стремление максимально широко познакомить чешскую общественность с новинками российского кино. Для показа были отобраны лучшие ленты последних лет. Кинопраздник стал полноценной презентацией богатейшей культуры нашей Родины", - подчеркнул Брякин.

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