Театральный институт им. Щукина отметит 105-летие концертом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Театральный институт им. Бориса Щукина проведет 23 октября праздничный вечер встречи выпускников, посвященный 105-летию, на большой сцене учебного заведения. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции ректор института Евгений Князев.

"105 лет - это не такая дата, о которой можно говорить, что это важный юбилей. Но 105 лет - это очень много для театрального института, он был создан в 1914 году", - отметил он.

По его словам, такой "домашний праздник" проводится ежегодно. "Мы встречаемся 23 октября, чествуем выпускников, кратных цифре девять. У нас есть выпускница 1949 года - Марина Максимовна Пешкова", - сказал ректор института.

Как рассказал заведующий кафедрой мастерства актера в институте Павел Любимцев, в рамках мероприятия будут упомянуты все важные события, связанные со студентами вуза, произошедшие за год.

"Каждый год в этот вечер идет праздничный концерт, приветствуют курсы, которые отмечают 10-летие, 20-летие, 30-летие и другие юбилейные даты. Мы рассказываем, что произошло с выпускниками школы за год: кто получил звание, премию, лауреатство на фестивалях. Какие дети родились в Щукинской школе за год, вспоминаем ушедших", - уточнил он.

На концерте каждый выпускной курс представит свое маленькое приветствие. "Это эксклюзивная вещь, она делается один раз, никогда не повторяется", - подчеркнул Любимцев.

Об институте

В ноябре 1913 года в Москве группа студентов Коммерческого института (ныне университет им. Г. В. Плеханова) организовала любительскую театральную студию. В качестве руководителя в нее был приглашен актер Московского художественного театра Евгений Вахтангов, ученик Константина Станиславского. Первый спектакль, представленный весной 1914 года, оказался провальным, после чего Вахтангов предложил студийцам учиться актерскому мастерству. 23 октября 1914 года он прочел в студенческой студии первую лекцию по системе Станиславского. Этот день считается днем рождения вахтанговской школы.

Весной 1917 года студия получила свое первое название - Московская драматическая студия Е. Б. Вахтангова. В 1920 году была переименована в 3-ю Студию МХТ, в 1926-м - в Театр им. Евгения Вахтангова с постоянно действующей при нем театральной школой. В 1939 году присвоено имя народного артиста СССР Бориса Щукина. С 1988 года - Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, с 2002-го - Театральный институт им. Б. В. Щукина. Вахтанговской школой руководили актер и режиссер Борис Захава (1922-1976), народный артист СССР Владимир Этуш (1987-2003).

За годы существования театральный институт подготовил около 2,4 тыс. актеров и режиссеров. Среди них - Борис Щукин, Рубен Симонов, Вера Марецкая, Ангелина Степанова, Николай Гриценко, Юрий Любимов, Ролан Быков, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Андрей Миронов, Василий Лановой, Наталья Селезнева, Александр Ширвиндт, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Сергей Маковецкий.