КС РФ не принял жалобу кинотеатра на систему отзыва прокатного удостоверения на фильмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ опубликовал определение об отказе принимать к рассмотрению жалобу московского кинотеатра "Пионер" на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильмы. Информация об этом опубликована на сайте КС.

В 2018 году удостоверение было отозвано у британской сатирической комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", премьера которой в России должна была состояться 25 января 2018 года. Кинотеатр "Пионер" подал жалобу в Конституционный суд, пытаясь оспорить конституционность тех норм законов, а также постановлений правительства, которые были применены судами в его деле.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Чентромобиле-пионер", поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", - говорится в опубликованных на сайте суда материалах.

Из документа следует, что заявитель не указал, какие именно права были нарушены оспариваемым решением, а какие подлежат восстановлению путем признания оспариваемого решения незаконным с учетом отзыва прокатного удостоверения у другого лица.

Ранее "Пионер" предпринимал попытку обжаловать решение о запрете фильма в арбитражном суде, но безуспешно. Суд постановил, что кинотеатр, как демонстратор, не имеет интереса на оспаривание запрета, а им обладает только прокатчик.

В январе прошлого года Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти на российские экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Мировой суд в Москве по иску Минкультуры оштрафовал владельца кинотеатра "Пионер" - компанию "Чентромобиле-пионер" на 280 тыс. рублей по трем эпизодам административного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ ("Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения") за показы фильма "Смерть Сталина" без разрешения на прокат.