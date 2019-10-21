Театр на Малой Бронной обещает парад премьер в новом сезоне

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московский драматический театр на Малой Бронной, который в новом сезоне возглавил режиссер Константин Богомолов, обещает парад премьер. Об этом на состоявшейся в понедельник пресс-конференции в ТАСС сообщил художественный руководитель театра и создатели будущих спектаклей.

"Первой премьерой 6-7 ноября станет спектакль по роману Владимира Сорокина "Норма" в постановке Максима Диденко, - сказал Богомолов. Он сообщил, что спектакль пойдет на сцене "Дворца на Яузе", куда во второй половине сезона на время ремонта своего здания временно переедет труппа театра на Малой Бронной.

Следующей премьерой, по словам Богомолова, будет "Слово о полку Игореве", постановку которого осуществляет режиссер Кирилл Вытоптов. Сценарий написала Саша Денисова. "Спектакль можно будет увидеть 20-21 ноября на Малой сцене театра на Малой Бронной," - уточнил худрук.

Перечень новых спектаклей продолжит "Женщина-змея" по сказке Карло Гоцци. Этот проект осуществляет Олег Долин. Над постановкой пьесы "Лунная масленица" Павла Пряжко работает режиссер Филипп Григорьян. "Премьера этого спектакля состоится уже в феврале будущего года на сцене "Дворца на Яузе", - сообщил Богомолов.

Он также рассказал о премьере "Тараса Бульбы" в постановке Александра Молочникова. "Предельно важным мне кажется сегодня в контексте политической ситуации интерес русского театра к этому тексту, исследующему украинскую реальность," - добавил Богомолов.

Сам худрук обратится к "Покровским воротам" Леонида Зорина. Премьера состоится в марте 2020 года. Завершат парад премьер "Темные аллеи". Спектакль по циклу новелл Ивана Бунина поставит режиссер Владислав Наставшевс.