Выставка "Окна сатиры" откроется в Музее Победы 22 октября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Масштабный межмузейный выставочный проект, посвященный 100-летию создания плакатов "Окна сатиры РОСТА", откроется в Музее Победы 22 октября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе музея.

"Новая экспозиция посвящена 100-летию создания плакатов "Окна сатиры РОСТА" ("Окна РОСТА"), которое отмечается в 2019 году. На площади 400 кв. м разместится ретроспектива самых ярких образцов агитационного искусства, начиная от русского лубка, чьи традиции они впитали, и завершая плакатами времен Великой Отечественной войны. На выставке покажут более 200 экспонатов - это картины периода Русско-японской и Первой мировой войн, "Окна сатиры РОСТА" 1919-1921 годов и "Окна ТАСС" 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

В создании экспозиции приняли участие Музей Победы, Российское военно-историческое общество, Государственный музей В.В. Маяковского, Центральный музей Вооруженных Сил, Государственный архив РФ, информационное агентство России ТАСС.

В пресс-службе отметили, что зрители увидят уникальные экземпляры не только самих плакатов, созданных в Москве и Петрограде, Саратове и Башкирии, но и трафареты, на основе которых вручную создавались первые образцы "Окон сатиры РОСТА" и "Окон ТАСС". "Большинство экспонатов - это подлинники из фондов трех крупнейших музеев страны, а также Государственного архива РФ. Среди них - работы поэта Владимира Маяковского, он был ведущим автором и художником "Окон сатиры РОСТА", Михаила Черемных, Казимира Малевича, Кукрыниксов, Бориса Ефимова, Павла Соколова-Скаля, Владимира Лебедева и других художников", - добавили представители музея.

Информационное агентство России ТАСС, отметившее 1 сентября этого года свое 115-летие, выступает информационным партнером выставки.

Экспозиция будет работать до 12 декабря 2019 года.

В новость внесена правка (18:48 мск) — уточняется формулировка в пятом абзаце​​​.