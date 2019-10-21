Театры кукол России и Казахстана покажут лучшие постановки на фестивале в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 21 октября. /ТАСС/. Четвертый международный фестиваль театров кукол "В гостях у Мойдыся" пройдет в Сыктывкаре - восемь театров из России и Казахстана до 26 октября представят свои лучшие постановки, сообщила журналистам в понедельник организатор фестиваля, директор Государственного театра кукол Республики Коми Людмила Дубровина.

"В этом году на фестивале новые участники, не знакомые зрителю Сыктывкара и Коми. Это новые коллективы, спектакли, формы. Есть классические постановки, есть и "синтетические" - с элементами видеомонтажа и других современных форм. Театры привезли лучшие свои спектакли, каждый из них достоин награды", - сказала Дубровина.

Как отметил председатель жюри фестиваля, президент Международного фестиваля "Кукарт" Давид Бурман, фестиваль, который проводится воркутинским театром в Сыктывкаре, - это уже уникальное явление. "Миссия фестиваля - привлечь внимание к Республике Коми, к национальному театру. Мы можем назвать себя жюри условно, потому что не судим, а рассуждаем и мотивируем. Восемь театров покажут 27 спектаклей", - сказал он.

Так, воркутинский театр кукол представит спектакли "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Мойдодыр", "Волшебное ожерелье". Актюбинский театр кукол "Алакай" из Казахстана покажет спектакль "Отпусти поводья и лети…" по мотивам казахской народной сказки. Тольяттинский театр кукол покажет социальную драму "Чудо мое особенное", а также мюзикл "Репка" по мотивам русской народной сказки. Согласно афише в кассе Театра драмы имени Виктора Савина, билеты на половину спектаклей полностью распроданы.

Как отметила организатор Людмила Дубровина, в честь Года театра показы в рамках фестиваля пройдут не только в Сыктывкаре, но и ближайших районах. "25 октября запланированы выездные спектакли в Выльгорте. Мы хотим оставить это традицией и проводить такие выезды постоянно в ходе фестиваля", - сказала Дубровина.

По ее словам, организаторы уже задумываются, каким будет следующий фестиваль "В гостях у Мойдыся". Он пройдет в Сыктывкаре в 2021 году, в год 100-летия Республики Коми.