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Голодец: объединение "Союзмультфильма" и киностудии Горького пока не обсуждалось

Вице-премьер отметила, что за два с половиной года "Союзмультфильм" в пять раз увеличил число выпускаемых фильмов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Слияние "Союзмультфильма" и Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького пока не обсуждалось. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма которой размещена в понедельник на официальном сайте Кремля.

Ранее стало известно, что председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева была также избрана генеральным директором киностудии имени Горького сроком на пять лет.

"Мы это [создание студии документального фильма] не обсуждали пока. Как и не обсуждали, там был такой вопрос, слияние "Союзмультфильма" и студии Горького. Мы этот вопрос у себя не обсуждали ни разу", - отметила Голодец.

Вице-премьер отметила, что за два с половиной года "Союзмультфильм" в пять раз увеличил число выпускаемых фильмов.

"Они не просто погасили старые долги, они изменили финансовое положение компании, они заключили много новых договоров: у них договор и с компании "Данон" в России, с которой они снимают продолжение "Простоквашино". Они заключили с французскими инвесторами договор о создании новых фильмов. Это компания, которая сегодня показывает пример, как можно привлекать инвестиции в анимационное кино, как с помощью анимации можно хорошо зарабатывать", - сказала Голодец.

О Киностудии Горького и "Союзмультфильме"

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

Директором "Союзмультфильма" в 2017 году стал продюсер и сценарист Борис Машковцев. "Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГолодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
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