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Картина Николая Фешина станет топ-лотом "русских торгов" Christie's в Лондоне

Стоимость портрета "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" оценили в £2-3 млн
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Описание
Картина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо"
© Пресс-служба аукционного дома Christie's

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Картина Николая Фешина (1881-1955) под названием "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" станет топ-лотом торгов произведениями русского искусства, которые аукционный дом Christie's проведет в Лондоне 25 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в аукционной компании.

Стоимость портрета, который предлагает на аукцион семья художника из своего собрания, оценена в £2-3 млн ($2,6-3,8 млн).

"Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" является настоящей кульминацией творчества Фешина того столь важного периода, - отметили в аукционном доме. - Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники художника. Написанный в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом, этот портрет является важной вехой в жизни и творчестве художника".

Как сообщили в аукционном доме, портрет является одним из шедевров Николая Фешина, написанных им во время казанского периода творчества, произведения которого до сих пор находятся в частных коллекциях. Картина предлагается на продажу впервые с момента создания.

Неделя торгов предметами русского искусства традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Christie's, в ней также принимают участие такие дома, как Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Общая выручка "русской недели", прошедшей в июне 2019 года, превысила $45 млн, а сами торги стали самыми успешными за многие годы.

Теги
Великобритания
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