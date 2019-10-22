Плакаты работы Владимира Маяковского представили на выставке "Окна сатиры" в Музее Победы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Плакаты авторства Владимира Маяковского и его личные вещи представлены в рамках межмузейного выставочного проекта "Окна сатиры", который открылся во вторник в Музее Победы в Москве. Посетители смогут познакомиться с художественным и поэтическим наследием автора.

"Новый масштабный выставочный проект стал результатом большого межмузейного сотрудничества, позволившего собрать на одной площадке максимально полную коллекцию знаменитых плакатов. Окна РОСТА - это фактически история советской страны", - рассказал журналистам на церемонии открытия заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

Он отметил, что среди экспонатов есть личные вещи Владимира Маяковского и Лили Брик, которые выставляются впервые. Все представленные плакаты - подлинники, над некоторыми из них трудился поэт Владимир Маяковский. Всего в экспозицию вошли более 200 работ художников Михаила Черемных, Казимира Малевича, Бориса Ефимова, Павла Соколова-Скаля, Владимира Лебедева, а также коллектива "Кукрыниксы".

"Мне не довелось быть знакомым с Маяковским, но я очень хорошо знал "Кукрыниксов". Это были выдающиеся, художники <…> Я заказывал последний рисунок для "Крокодила", когда они еще работали втроем. Я был в то время достаточно молодой, когда приехал к ним в мастерскую за рисунком, который был черно-белым, они меня спросили: "Скажите, Владимир Георгиевич, нужно ли добавлять цвет? ". Я был поражен, ведь это были знаменитые на весь мир карикатуристы," - отметил Владимир Мочалов, который с 1984 по 2000 год занимал должность главного художника журнала "Крокодил".

Кроме того, на выставке представлены фотографии и документы, рассказывающие о создании агитплакатов первой половины ХХ века.

Информационное агентство России ТАСС, отметившее 1 сентября этого года свое 115-летие, выступает информационным партнером выставки.