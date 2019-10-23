Филиалы 24 российских музеев создадут в 2023 году в Новой Москве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Строительство фондохранилища музеев на территории Новой Москвы начнется в 2020 году и завершится в 2023 году. В одном здании разместятся филиалы 24 федеральных и столичных музеев, сообщил журналистам в среду руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Мы уже говорили о том, что в Коммунарке планируется строительство фондохранилища. Общая площадь - 70 тыс. кв. м, из них 50 тыс. - это федеральная часть и 2 тыс. - для городских музеев. Всего туда планируется перевезти фонды 24 музеев. Также планируется выделение 10 тыс. кв. м под постоянную экспозицию", - сказал он.

По его словам, сейчас идет проектирование объекта, к концу 2020 года начнется его строительство. Завершить строительство фондохранилища планируется в 2023 году.

"Это будет не просто склад, а современнейший объект, куда люди смогут приезжать и смотреть экспозицию всех фондов, находящихся там. Мы провели конкурс, в нем приняли участие 14 проектных групп. Выбрали очень интересное решение, которое объединяет единым стилобатом четыре федеральных и два московских корпуса, через него можно переходить в обе части здания", - добавил Жидкин.

1 июля 2012 года к Москве присоединили часть юго-западных территорий Московской области. Их площадь составила 148 тыс. га. Благодаря этому территория столицы увеличилась почти в 2,5 раза. С 2012 года в Новую Москву инвестировано 1,4 трлн рублей, причем 1 трлн из этого составляют внебюджетные средства. Ожидается, что до 2035 года объем инвестиций достигнет 7 трлн рублей.