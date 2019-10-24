Кантемир Балагов и Александр Роднянский провели уроки кино в Москве и Нальчике

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Режиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский, чей фильм "Дылда" будет представлять Россию на премии "Оскар", провели уроки кино в российских школах в рамках проекта "Культурный марафон", сообщили в четверг в пресс-службе "Кинопоиска".

"Сегодня, 24 октября, лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Кантемир Балагов встретился со старшеклассниками своей родной школы № 11 в Нальчике. А в это же время в Москве продюсер его последней картины "Дылда" Александр Роднянский провел урок для 10-х и 11-х классов московской школы № 1302. Классы прошли в рамках всероссийского образовательного проекта "Культурный марафон", - говорится в сообщении.

"Культурный марафон" - всероссийская акция. Учредителями марафона являются Министерство культуры и Министерство просвещения РФ. Партнером проекта является компания "Яндекс".

Балагов провел урок для старшеклассников своей школы в Нальчике. "Я привез его [диплом международной федерации прессы - FIPRESCI, который он получил на Каннском кинофестивале] вам, в свою родную школу, чтобы вы почувствовали: это всего лишь бумага. Да, престижная, но бумага. Я понял, что дистанции - от Нальчика до Москвы, от Москвы до Канн - только в наших головах. Любой из вас может добиться того же. Вы должны быть уверены в себе и сомневаться одновременно, балансируя в этих двух оттенках", - цитирует пресс-служба режиссера.

Фильм "Дылда" - это вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

В новость была внесена правка (18:21 мск) – передается с добавлением примечания в цитату Балагова в четвертом абзаце и уточнением масштаба акции в третьем абзаце.