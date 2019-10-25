Третьяковка получила в дар более 100 работ современных художников

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея получила в дар около 100 работ современных художников, среди которых Виктор Алимпиев, Татьяна Ахметгалиева, Миша Most, Тимофей Радя и другие. Церемония передачи прошла в пятницу в здании на Крымском Валу.

"Мы пригласили вас сегодня, чтобы рассказать о том масштабном даре, который Третьяковская галерея получает от коллекционеров Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Это коллекция из 100 произведений молодых художников - тех, кто уже широко известен на российской и международной арене, и тех, кто только начинает активно выставляться и в Москве, и за рубежом", - сказала на церемонии генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Она добавила, что это работы художников, чьих произведений до этого момента не было в собрании галереи. В целом сейчас в коллекции Третьяковки искусство последних 20 лет представлено единичными произведениями, приобретенными для музея партнерами и меценатами.

"Я очень надеюсь, что этот дар попадет в постоянную коллекцию музея и в постоянные коллекции его филиалов. Для меня как для коллекционера очень важно, чтобы коллекция жила", - отметил в ответном слове Смирнов.

Ранее в пресс-службе галереи сообщили, что дар сопровождается крупным пожертвованием для самостоятельных закупок музеем произведений современного искусства. Сумма пожертвования не уточняется. Среди работ, которые получила галерея, произведения таких художников как Виктор Алимпиев, Татьяна Ахметгалиева, Алекс Булдаков, арт-группировка "ЗИП", Алиса Йоффе, Миша Most, Тимофей Радя, Хаим Сокол и других. Коллекция включает произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, инсталляции.