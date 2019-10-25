Макото Синкай представил анимационный фильм "Дитя погоды" в Москве

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российская премьера анимационного фильма японского режиссера Макото Синкая "Дитя погоды", выдвинутого на Оскар 2020 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", прошла в пятницу в московском киноцентре "Октябрь" в рамках открытия "Большого фестиваля мультфильмов".

"Я под очень большим впечатлением, не ожидал увидеть такой большой зал <...> Три года назад я выпустил фильм под названием "Твое имя". Я очень старался при подготовке этого фильма к выпуску. Я надеюсь, что он понравится вам больше, чем мое предыдущее творение", - сказал режиссер, представляя фильм.

Главный герой фильма Ходака переезжает с удаленного острова в Токио, где каждый день идет дождь. У него появляется подруга Хина, которая умеет разгонять тучи. Авторами музыкального оформления фильма, в том числе главной песни "Способна ли любовь еще на что-нибудь?", стала группа Radwimps.

В российский прокат лента выйдет 31 октября.

Макото Синкай родился 9 февраля 1973 года в префектуре Нагано. С детства Макото увлекся национальной культурой, а также делал первые наброски аниме. Он намерено дистанцировался от привычной всем аниме-индустрии, свои первые картины Синкай создавал на домашнем компьютере. Картина режиссера 2016 года "Твое имя" стала самым кассовым аниме за всю историю, его ленты получали призы на мировых кинофестивалях.

XIII Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов" проходит в Москве с 25 октября по 4 ноября 2019 года. В программе 400 новых и уже известных мультфильмов со всего мира, мастер-классы, лекции, показы с живой музыкой, концерты и другие мероприятия.