На кинофестивале в Риме прошла мировая премьера фильма Кончаловского "Грех"

РИМ, 27 октября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Специальный показ российско-итальянского фильма "Грех" режиссера Андрея Кончаловского прошел в воскресенье вечером перед церемонией закрытия XIV Римского кинофестиваля.

Как передает корреспондент ТАСС, на красную ковровую дорожку вышли сам режиссер с супругой, актрисой Юлией Высоцкой, актер Альберто Тестоне, который исполнил в фильме роль Микеланджело, и другие итальянские артисты, сыгравшие в картине. Также на дорожке появились брат режиссера, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, дипломат, бывший министр культуры РФ Александр Авдеев и другие гости и участники кинофестиваля.

"Это символично - показать картину в городе, где Микеланджело жил и страдал", - сказал Кончаловский ТАСС.

Михалков рассказал ТАСС, что приехал "поздравить и поддержать брата". "Я видел новый фильм Андрона. Это серьезная, большая картина, очень новая для Андрона работа с художественной точки зрения. Думаю, он выходит на новую для себя дорогу", - отметил собеседник агентства.

Отрывки ленты, которая выйдет в российский прокат 14 ноября, показывали президенту РФ Владимиру Путину во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву в октябре 2018 года. Копию ленты российский лидер преподнес Папе Римскому Франциску, когда посещал Рим в июле 2019-го.

"Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни Микеланджело, в том числе периоде, когда он расписывал свод Сикстинской капеллы и создавал скульптуру Давида, которая находится во Флоренции. Главные роли исполняют итальянские актеры, эпизодическую сыграла Высоцкая.

Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Он был отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", а также получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков".

О фестивале

Римский кинофестиваль проходил с 17 по 27 октября. Это не конкурсный смотр, он призван познакомить публику с лучшими образцами современного мирового кинематографа. Именно поэтому единственного победителя выбирают зрители путем интерактивного голосования. Всего в этом году представлены 33 художественных и документальных фильма в разных программах, включая специальные показы.