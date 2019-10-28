Большой театр отправляется на гастроли в Оман

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Солисты оперы, хор и оркестр Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) вылетают в понедельник на гастроли в столицу султаната Оман - город Маскат. Программа выступлений, которые пройдут с 31 октября по 2 ноября, включает два показа оперы "История Кая и Герды" и гала-концерт, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Выступления Большого театра состоятся на сцене Королевской оперы Маската, которая ведет свою историю с 2011 года. Это первый на Аравийском полуострове оперный театр (второй появился в Дубае в 2016 году), ставший главной театрально-концертной площадкой Омана и точкой пересечения культурных традиций Востока и Запада", - сказала Новикова.

По ее словам, в Королевской опере Маската и в самом деле все устроено по-королевски: в прекрасном парке, разбитом на краю залива, среди зелени и цветов вырастает белоснежный восточный дворец. Интерьеры тоже напоминают причудливую арабскую сказку. При этом все в роскошном театральном доме устроено по последнему слову техники, как и полагается современному культурному центру, ориентированному на самые широкие слои публики. Главный зал легко трансформируется из оперного в концертный (на сцене которого даже установлен орган), а в спинки кресел - для удобства слушателей - вмонтированы информационные мониторы.

"В этом театре выступали многие мировые знаменитости, в числе которых Анне-Софи Муттер, Гидон Кремер, Джошуа Белл, Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Сондра Радвановски, Йонас Кауфман, Хуан Диего Флорес. В Маскате гастролировали лучшие оркестры и театры из разных стран", - отметила пресс-атташе ГАБТ.

Россию на главной сцене Омана в разные годы представляли Мариинский театр, Театр балета Бориса Эйфмана, Пермский театр оперы и балета, Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, перечислила собеседница агентства.

"Осенние гастроли Большого открывают новую страницу в этой уже богатой истории музыкально-театрального диалога Востока и Запада", - добавила она.

Опера о Снежной королеве и гала-концерт

"Откроются гастроли Большого театра 31 октября показом оперы Сергея Баневича "История Кая и Герды". Сейчас в Маскате стоит 33-градусная жара, так что спектакль о Снежной королеве будет весьма кстати", - с улыбкой сказала Новикова.

Она напомнила, что премьера этой оперы в Большом состоялась в 2014 году, режиссером-постановщиком стал Дмитрий Белянушкин, декорации выполнил Валерий Левенталь, дирижером-постановщиком выступил Антон Гришанин.

"В Маскате за дирижерский пульт встанет Филипп Чижевский", - уточнила Новикова. - Но прежде, за час до спектакля, маэстро проведет встречу со зрителями, где расскажет об опере, которую Большой театр привез в Оман".

"Историю Кая и Герды" покажут также 2 ноября. В спектакле заняты ведущие солисты оперной труппы Большого: Анна Нечаева (сопрано), Анна Храпко (сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано), Олег Долгов (тенор), Бехзод Давронов (тенор), Эльчин Азизов (баритон), Денис Макаров (бас) и другие.

Эти же артисты вместе с оркестром дадут гала-концерт, объявленный на 1 ноября. В программе, состоящей из двух отделений, прозвучат оперные произведения русской и зарубежной классики.

"Что касается балетной труппы Большого театра, то и она побывает в Омане уже в самом начале 2020 года. 23, 24 и 25 января на сцене Королевского оперного театра Маската будет представлен балет "Онегин" Джона Крэнко на музыку Петра Ильича Чайковского", - заключила пресс-атташе ГАБТ.