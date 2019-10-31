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Майкл Джексон вновь стал самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью

Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2019 году исполнитель заработал $60 млн
Майкл Джексон Phil Walter/Getty Images
Описание
Майкл Джексон
© Phil Walter/Getty Images

Майкл Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes. Как сообщается на сайте издания, за 2019 год он заработал $60 млн.

"Несмотря на появление все более противоречивой информации о поп-короле, его прослушивания на стриминговых сервисах в США продолжают расти: 2,1 млрд в 2019 году по сравнению с 1,8 млрд годом ранее. Благодаря прибыли от каталога Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочному соглашению с Sony, он седьмой год подряд сохраняет титул самой высокооплачиваемой умершей знаменитости", - отмечает Forbes.

На втором месте в списке расположился Элвис Пресли ($39 млн), а на третьем американский художник-карикатурист Чарльз Шульц ($38 млн). Всего в рейтинге оказались 13 знаменитостей, 9 из которых - музыканты.

Forbes также отмечает, что во многом умершим исполнителям помогают зарабатывать стриминговые площадки. Таким образом Джексон, а также другие артисты, в числе которых Уитни Хьюстон и Nipsey Hussle, в общей сложности набрали за последний год 15,2 млрд прослушиваний, что на 38,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Теги
США
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