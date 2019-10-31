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Российский фонд культуры проведет хоровой фестиваль "Россия многоголосая"

Фестиваль пройдет с 6 по 25 ноября в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Россия многоголосая", который представит публике хоровое искусство и расскажет о певческих традициях, пройдет с 6 по 25 ноября в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Российского фонда культуры.

"Проект "Россия многоголосая" посвящен хоровой музыке нашей страны начиная с ранних образцов знаменного распева IX-XIV веков, заканчивая произведениями начала ХХ века и до наших дней. Перед каждым концертом публике в доступной форме будет предоставлена информация об исполняемых произведениях, их истории и авторах", - отметили организаторы.

На открытии фестиваля 6 ноября в Доме культуры им. Ю. А. Гагарина в Сергиевом Посаде Государственная академическая симфоническая капелла России исполнит "Литургию Св. Иоанна Златоуста" Петра Чайковского.

Гости второго концерта цикла 22 ноября в музее "Новый Иерусалим" города Истры услышат произведения Павла Чеснокова, Александра Кастальского, Александра Гречанинова и других композиторов в исполнении хора Сретенского монастыря.

Заключительный концерт первого цикла "Россия многоголосая" пройдет 25 ноября в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. Государственный академический хор им. А. В. Свешникова и Большой детский хор им. В. С. Попова представят хоровые сочинения Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Бортнянского, Александра Архангельского и Георгия Свиридова.

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