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Медведев поздравил коллектив оркестра им. Олега Лундстрема с 85-летием

Российский премьер отметил талант и вдохновенную игру оркестра

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема с 85-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"У вашего коллектива - яркая судьба. Основанный в Харбине композитором и дирижером Олегом Лундстремом, он объединил музыкантов, которые обладали глубоким пониманием джаза и не боялись смелых творческих экспериментов, - отметил Медведев. - Благодаря их таланту и вдохновенной игре оркестр завоевал широкое признание сначала за рубежом, а впоследствии - и в нашей стране. Под руководством Олега Лундстрема были исполнены многие эстрадные песни и оркестровые пьесы, которые покорили сердца миллионов людей".

По словам Медведева, в истории оркестра бывали сложные и драматические моменты, но он достойно преодолевал все трудности и не переставал выступать с концертами, в том числе на международных джазовых фестивалях.

"Неслучайно именно ваш коллектив считается самым "долгоиграющим" биг-бендом в мире. Его репертуар включает в себя как оригинальные программы, так и классические джазовые произведения, - добавил премьер. - Вы с неизменным успехом знакомите слушателей с лучшими образцами отечественного и мирового джаза, покоряете их искусством импровизации, дарите незабываемые эмоции и впечатления".

Глава правительства пожелал коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и отметил, что оркестр остается одним из самых популярных среди любителей музыки.

Олег Лундстрем родился 2 апреля 1916 года в Чите. С 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-бенд вернулись в Россию. В 1984 году музыканту присвоили звание Народного артиста РСФСР. Оркестр Олега Лундстрема занесен в книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЛундстрем, Олег Леонидович
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