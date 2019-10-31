Большой театр с успехом открыл свои первые гастроли в Омане детской оперой

МАСКАТ /Оман/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в четверг вечером открыл свои первые гастроли в султанате Оман: на сцене Королевской оперы Маската была представлена опера Сергея Баневича "История Кая и Герды". Спектакль, созданный по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена "Снежная королева" и адресованный зрителям от шести лет и старше, прошел с успехом и завершился пятиминутной овацией.

"Мы рады, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин и генеральный директор-художественный руководитель Королевской оперы Маската Умберто Фанни договорились привезти в Оман именно оперу Сергея Баневича "История Кая и Герды". Спектакль, рассчитанный на семейную аудиторию, привлек зрителей Омана", - сказал ТАСС продюсер Роберто Джованарди.

По его словам, "прекрасный сказочный сюжет, замечательная музыка и вечная тема - борьба добра со злом - никого не могут оставить равнодушным, в какой бы стране ни показывался этот спектакль".

При этом собеседник агентства не умолчал, что в Омане существуют правила, которые нельзя нарушать при выборе постановки для представления в этой стране. "Так, в Омане запрещены любые постановки с использованием религиозных символов, здесь также не покажут спектакли о войне, насилии, сексе, наркотиках и азартных играх. К примеру, в Омане невозможно показать шедевр Петра Ильича Чайковского - оперу "Пиковая дама", сюжет которой завязан на карточной игре", - пояснил продюсер.

Как выяснилось в ходе беседы, даже в такой, казалось бы, безобидный спектакль, как опера "История Кая и Герды", все же были внесены незначительные коррективы. Участники спектакля - мужчины были облачены в трико: с обнаженными ногами актеры не могут выступать на сцене в Омане. "Это маленький компромисс, на который надо идти во имя достижения высоких целей. А показ оперы Большого театра, бесспорно, в этом ряду", - заявил продюсер.

Для любознательных зрителей

За час до начала московского спектакля наиболее любознательные оманцы собрались в одном из роскошных салонов Королевской оперы Маската, чтобы подробно узнать об опере "История Кая и Герды". Встречу провели дирижер Филипп Чижевский и пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

Они рассказали о том, что опера "История Кая и Герды" была написана Сергеем Баневичем в год начала Афганской войны (1979), в то время, которое, как говорит сам композитор, совершенно не казалось подходящим для этой красивой истории о тепле человеческого сердца, очень уж она шла вразрез с "официальными" общественными настроениями. Тем не менее, оперу решились поставить в Кировском (ныне - Мариинском) театре, и не прогадали - на этой сцене она с большим успехом шла более 30 лет.

"Партию Герды в этом спектакле исполняла Анна Нетребко", - напомнила Катерина Новикова. "Арию из этой оперы знаменитая певица исполнила и в том концерте, с которым выступила на сцене Королевской оперы Маската", - отметила пресс-атташе ГАБТ.

Она рассказала, что в Большом премьера этой оперы состоялась в 2014 году, режиссером-постановщиком стал Дмитрий Белянушкин, декорации и костюмы выполнил Валерий Левенталь (это была последняя работа художника), дирижером-постановщиком выступил Антон Гришанин.

"В Маскате за дирижерский пульт встанет Филипп Чижевский", - уточнила Новикова. Маэстро, в свою очередь, рассказал о музыкальных достоинствах оперы Баневича. Он также отметил талантливых молодых певцов - исполнителей главных партий, в числе которых были названы Бехзод Давронов (Кай), Анна Храпко (Герда), Юлия Мазурова (Снежная королева), Александр Миминошвили (Фонарщик/Олень), Катерина Воронцова (Маленькая разбойница) и другие.

"Очень важно, чтобы в опере была страсть, как у русских"

На протяжении двух с лишним часов спектакля на сцене перед глазами зрителей практически не унималась метель. Снежная круговерть добавляла экзотики и нежных чувств к спектаклю, завершившему долгой, восторженной овацией зрителей, среди которых было немало детей, пришедших вместе с родителями посмотреть и послушать сказочную оперу из России.

"В зале было много детей с родителями, а это не так просто", - констатировал в беседе с ТАСС генеральный директор-художественный руководитель Королевской оперы Маската Умберто Фанни.

"Я очень доволен сотрудничеством с Большим театром, одним из лучших театров в мире", - продолжил он. "Сам я из Италии, и очень люблю русских людей за ту страсть, которую они вкладывают в искусство. Очень важно, чтобы в опере была страсть", - считает глава Королевской оперы Маската.

Он признался, что испытывает особую любовь к России. "В Маскате выступали "моисеевцы" (Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, - прим. ТАСС), пели Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, приезжал на гастроли Дмитрий Хворостовский, который был моим личным другом", - рассказал собеседник агентства.

"Руководство Большого театра по-доброму отнеслось к нашему приглашению и направило в Оман замечательный оперный спектакль, где поют прекрасные молодые голоса. Для нас это честь принимать Большой театр", - заявил руководитель Королевской оперы Маската.

Он отметил, что 1 ноября состоится Гала-концерт солистов оперы Большого театра. 2 ноября будет дан второй спектакль "История Кая и Герды", который завершит нынешние гастроли ГАБТ в Омане. "А в январе мы ждем на гастроли балетную труппу Большого театра, которая привезет в Маскат балет "Онегин" Джона Крэнко на музыку Петра Ильича Чайковского", - заключил глава Королевской оперы Маската.

О главном театре Омана

Королевская опера Маската ведет свою историю с 2011 года. Это первый на Аравийском полуострове оперный театр (второй появился в Дубае в 2016 году), ставший главной театрально-концертной площадкой Омана и точкой пересечения культурных традиций Востока и Запада.

В этом театре выступали многие мировые знаменитости, в числе которых Анне-Софи Муттер, Гидон Кремер, Джошуа Белл, Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Сондра Радвановски, Йонас Кауфман, Хуан Диего Флорес. В Маскате гастролировали лучшие оркестры и театры из разных стран.

Россию на главной сцене Омана в разные годы представляли Мариинский театр, Театр балета Бориса Эйфмана, Пермский театр оперы и балета, Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Осенние гастроли Большого открывают новую страницу в этой уже богатой истории музыкально-театрального диалога Востока и Запада.