Гала-концерт Большого театра в Омане прошел в присутствии первых лиц султаната

МАСКАТ /Оман/, 2 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Оперный гала-концерт, состоявшийся в пятницу на сцене Королевской оперы Маската, стал достойным продолжением первых в Омане гастролей Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). На вечере присутствовал вице-премьер султаната Оман, принц Фахд Бен Махмуд Аль Саид с семьей.

Открылся концерт увертюрой к опере Михаила Глинки "Руслан и Людмила", которую исполнил оркестр Большого театра под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Все первое отделение было посвящено шедеврам русской оперы. Романсы, арии и дуэты из опер Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского представили оманской публике певцы Анна Нечаева (сопрано), Светлана Лачина (сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано), Олег Долгов (тенор), Эльчин Азизов (баритон), Денис Макаров (бас).

Во втором отделении звучала в основном музыка итальянских композиторов Джузеппе Верди, Лео Делиба, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Руперто Чапи. Публика была в восторге и практически каждый номер сопровождала возгласами: "браво!". А в завершение концерта устроила его участникам долгую оглушительную овацию, причем весь зрительный зал Королевской оперы Маската аплодировал Большому театру стоя.

"Вице-премьер, принц Фахд Бен Махмуд Аль Саид и члены его семьи остались очень довольны концертом Большого театра", - поделился с ТАСС генеральный директор - художественный руководитель Королевской оперы Маската Умберто Фанни.

От себя лично он добавил, что полностью разделяет это мнение. "Это был замечательный, запоминающийся концерт. Великолепный оркестр, удивительный состав исполнителей, молодой талантливый дирижер и, конечно, репертуар, который выше всех похвал. Браво, Большой!" - заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что первые в Омане гастроли Большого театра открылись 31 октября показом оперы Сергея Баневича "История Кая и Герды". А 2 ноября вторым показом этого же спектакля гастроли завершатся. Но следующий визит ГАБТ не за горами. "В январе 2020 года мы ждем на гастроли балетную труппу Большого театра, которая привезет в Маскат балет "Онегин" Джона Крэнко на музыку Петра Ильича Чайковского", - сказал глава Королевской оперы Маската.

О главном театре Омана

Королевская опера Маската ведет свою историю с 2011 года. Это первый на Аравийском полуострове оперный театр (второй появился в Дубае в 2016 году), ставший главной театрально-концертной площадкой Омана и точкой пересечения культурных традиций Востока и Запада.

В этом театре выступали многие мировые знаменитости, в числе которых Анне-Софи Муттер, Гидон Кремер, Джошуа Белл, Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Сондра Радвановски, Йонас Кауфман, Хуан Диего Флорес. В Маскате гастролировали лучшие оркестры и театры из разных стран.

Россию на главной сцене Омана в разные годы представляли Мариинский театр, Театр балета Бориса Эйфмана, Пермский театр оперы и балета, Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Осенние гастроли Большого открывают новую страницу в этой уже богатой истории музыкально-театрального диалога Востока и Запада.