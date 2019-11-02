Продолжение мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" выйдет в апреле 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Вторая часть мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) выйдет на экраны весной 2022 года. Об этом сообщила в пятницу американская кинокомпания Sony Pictures в официальном Twitter мультипликационной ленты.
April 8, 2022 #SpiderVerse pic.twitter.com/FC5nVIuciB— Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) November 1, 2019
Согласно распространенным данным, картина выйдет в кинотеатрах 8 апреля 2022 года - спустя более чем три года после премьеры первой части мультфильма. Пока не известно, кто выступит режиссером новой картины.
Первая часть мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана вышла в прокат в декабре 2018 года. В феврале она получила премию "Оскар" в номинации "Лучший мультипликационный фильм".
Лента повествует о том, как супергерои из разных вселенных объединяются для борьбы со злом. Мировые сборы мультфильма превысили $375 млн.