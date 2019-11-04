Мединский открыл два зала в кинотеатре "Иллюзион"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Два новых vip-зала на восемь мест открылись для посетителей в филиале Госфильмофонда России - кинотеатре "Иллюзион". В церемонии открытия принял участие министр культуры Владимир Мединский.

"Четыре зала, в каждом из них можно посмотреть любое кино, с любого носителя, от пленки и видеокассеты до формата DCP и других современных носителей <...> Поскольку Госфильмофонд является членом Международной федерации кинофондов, все, что есть в мировом кинематографе, будь то художественное кино или документальное, может здесь некоммерчески показываться", - отметил министр культуры.

Как рассказал Мединский, по просьбе зрителей в кинозалах будет демонстрироваться российское, советское, мировое - любое кино, когда-либо снятое. Новые залы оборудованы цифровыми видеопроекторами Barco DP2K-6E. Объемное звучание создают звуковые процессоры DOLBY 750, а система звук 7.1 дает возможность для воспроизведения сразу восьми звуковых каналов. Зрители будут размещаться не в креслах, а на диванах.

Планируется, что в новых залах будут проводиться специальные показы российского и зарубежного прокатного кино, а также архивных лент из коллекции Госфильмофонда России.

Всего в кинотеатре функционируют четыре зала: Большой, исторический, на 217 мест, Малый зал на 21 место и два новых vip-зала.

В День народного единства в "Иллюзионе" также состоялась премьера киноверсии спектакля Малого театра "Смута. 1609-1611 гг." по роману Мединского "Стена". Произведение посвящено событиям Смутного времени, в частности, осаде Смоленска войсками польского короля Сигизмунда. Режиссером-постановщиком стал народный артист России Владимир Бейлис. Среди исполнителей главных ролей - Валерий Афанасьев, Алексей Фаддеев, Олег Доброван, Александр Волков.