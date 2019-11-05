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Умер актер театра Et Cetera Петр Смидович

Ему было 66 лет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Актер театра Et Cetera Петр Смидович умер во вторник в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Ушел из жизни артист Петр Глебович Смидович. Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция, но <…>. Очень горько, очень больно, очень тяжело", - сказали в театре. Информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

В театре отметили, что свою карьеру актер начал во МХАТе, где работал с такими артистами как Анастасия Зуева, Евгений Евстигнеев, Вячеслав Невинный. "Смидович был молодым героем Московского художественного театра, и уже с первых его ролей ни у кого не было сомнений - появился Артист, настоящий большой Артист. <...> В его игре была такая восхитительная легкость, никакого напряжения, никаких усилий, словно каждый его герой давно в нем жил, и ему только оставалось представить его миру", - сказали в пресс-службе театра.

В театре отметили, что он обладал невероятным обаянием, "даже самый отрицательный персонаж в его исполнении всегда хоть в чем-то, но вызывал симпатию". "Петр Глебович был таким и в жизни, его любили все: любили в чеховском МХАТе и во МХАТе им. Горького. Его любили Олег Николаевич Ефремов и Татьяна Васильевна Доронина, его сразу же пригласил в наш театр и Александр Александрович Калягин, стараясь помочь ему обрести свой театральный Дом. И он прижился здесь очень быстро, его полюбили, его приняли, и он стал своим", - сказали в Et Cetera.

Смидович родился 16 июля 1953 года. После окончания Школы-студии МХАТ (курс Маркова) в 1977 году был принят в Художественный театр. Среди ролей - Манджавало в спектакле "Татуированная роза" Уильямса, Антон в "Эльдорадо", Якорев в "Последних", Валерик в "Старом Новом годе", Павлик в спектакле "Валентин и Валентина". После разделения театра работал во МХАТе имени Горького. Сыграл Ноздрева ("Мертвые души" Гоголя), Власа ("Дачники" Горького). Был режиссером, композитором и исполнителем главной роли в спектакле "Полоумный Журден" Булгакова (МХАТ им. Горького).

В 2001 году перешел в труппу театра Et Сetera, где играл в спектаклях "451 по Фаренгейту", "Борис Годунов", "Ваня и Крокодил", "Комедия ошибок", Король Убю" и других. Широкому зрителю актер также известен по ролям в телепроектах "Сыщики", "Закон и порядок", "МУР есть МУР" и других.

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