СМИ: Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом фильме о Бэтмене

Колин Фаррелл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене. По информации Variety, он рассматривается на роль Пингвина.

В фильме "Бэтмен возвращается" (1992 год) противника супергероя сыграл Дэнни Де Вито. В сериале "Готэм" (2014-2019) образ воплотил Робин Лорд Тейлор.

Издание также выяснило, что дворецкого Альфреда Пенниуорта может сыграть Энди Серкис. Ранее роль помощника Брюса Уэйна играли, в частности, Майкл Гоф, Майкл Кейн и Джереми Айронс.

Выход картины о супергерое запланирован на 25 июня 2021 года. Фильм снимет Мэтт Ривз ("Монстро", "Планет обезьян: Революция"). Главную роль исполнит Роберт Паттинсон. На роль женщины-кошки утверждена Зои Кравиц. Злодея, известного как Загадочник, может сыграть Пол Дано.