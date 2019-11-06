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СМИ: Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом фильме о Бэтмене

По данным Variety, на роль дворецкого Альфреда рассматривается Энди Серкис
Колин Фаррелл AP Photo/Thibault Camus
Описание
Колин Фаррелл
© AP Photo/Thibault Camus

Колин Фаррелл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене. По информации Variety, он рассматривается на роль Пингвина. 

В фильме "Бэтмен возвращается" (1992 год) противника супергероя сыграл Дэнни Де Вито. В сериале "Готэм" (2014-2019) образ воплотил Робин Лорд Тейлор. 

Издание также выяснило, что дворецкого Альфреда Пенниуорта может сыграть Энди Серкис. Ранее роль помощника Брюса Уэйна играли, в частности, Майкл Гоф, Майкл Кейн и Джереми Айронс.

Выход картины о супергерое запланирован на 25 июня 2021 года. Фильм снимет Мэтт Ривз ("Монстро", "Планет обезьян: Революция"). Главную роль исполнит Роберт Паттинсон. На роль женщины-кошки утверждена Зои Кравиц. Злодея, известного как Загадочник, может сыграть Пол Дано.

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США
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