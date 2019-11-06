Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" умер в Самаре

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Актер Виталий Жигалин, игравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался на 48-м году жизни в Самаре. Об этом говорится в сообщении Самарского академического театра имени Горького.

"5 ноября 2019 года на 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер, педагог самарского академического театра им. Горького Виталий Жигалин", - говорится в сообщении.

В 1995 году Виталий Жигалин окончил Воронежский государственный институт, служил в самарском театре 25 лет, был задействован в постановках театра, а также был педагогом. Был задействован в постановках "Побег из Шоушенка", "Алые паруса", "Панночка" и других.

В кино на его счету 19 работ, в том числе роль в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и других.

Гражданская панихида пройдет 8 ноября в самарском Доме актера.