Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Parisien: Катрин Денев госпитализирована во Франции

По информации издания, актрису доставили в одну из парижских больниц в тяжелом состоянии
Катрин Денев EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Описание
Катрин Денев
© EPA-EFE/JULIEN DE ROSA

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французская актриса Катрин Денев была госпитализирована в ночь со вторника на среду из-за серьезного недомогания. Об этом сообщила в среду газета Le Parisien.

По ее данным, актрису доставили в одну из парижских больниц "в тяжелом состоянии", однако никаких подробностей не приводится. Известно лишь, что в ее случае потребовались "углубленные исследования".

На эту тему
"Я никогда не смогу жить без тебя". Главная песня о любви для Катрин Денев

Телеканал BFM TV со ссылкой ближайшее окружение актрисы сообщил, что причиной госпитализации стало сильное переутомление. По его информации, слишком загруженный график 76-летней Денев повлиял на ее самочувствие. 

Катрин Денев (настоящее имя - Катрин Фабьен Дорлеак) родилась 22 октября 1943 года в Париже, ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Гимназистки". Однако слава пришла к ней лишь через семь лет, после после выхода на экраны музыкальной мелодрамы Жака Деми "Шербурские зонтики" (1964).

За свою кинокарьеру Денев снялась в более чем 120 фильмах и сейчас участвует в работе над картиной De son vivant Эмманюэль Берко, которая должна выйти в 2020 году.

В новость были внесены изменения (13:40 мск) — добавлена информация о причинах госпитализации в третьем абзаце.

Теги
ФранцияДенёв, Катрин
Реклама на ТАСС
"Десять негритят отправились обедать…" Спаслись бы вы в детективе Агаты Кристи?
Книга (которая стала самой продаваемой работой писательницы) вышла 80 лет назад в Англии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС