Parisien: Катрин Денев госпитализирована во Франции

По ее данным, актрису доставили в одну из парижских больниц "в тяжелом состоянии", однако никаких подробностей не приводится. Известно лишь, что в ее случае потребовались "углубленные исследования".

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французская актриса Катрин Денев была госпитализирована в ночь со вторника на среду из-за серьезного недомогания. Об этом сообщила в среду газета Le Parisien .

"Я никогда не смогу жить без тебя".

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Телеканал BFM TV со ссылкой ближайшее окружение актрисы сообщил, что причиной госпитализации стало сильное переутомление. По его информации, слишком загруженный график 76-летней Денев повлиял на ее самочувствие.

Катрин Денев (настоящее имя - Катрин Фабьен Дорлеак) родилась 22 октября 1943 года в Париже, ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Гимназистки". Однако слава пришла к ней лишь через семь лет, после после выхода на экраны музыкальной мелодрамы Жака Деми "Шербурские зонтики" (1964).

За свою кинокарьеру Денев снялась в более чем 120 фильмах и сейчас участвует в работе над картиной De son vivant Эмманюэль Берко, которая должна выйти в 2020 году.

В новость были внесены изменения (13:40 мск) — добавлена информация о причинах госпитализации в третьем абзаце.