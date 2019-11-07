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Актер казанского ТЮЗа умер после спектакля

Александру Купцову было 64 года

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист России, актер казанского театра юного зрителя Александр Купцов умер после спектакля в Казани. Информация об этом появилась в официальной группе театра в социальной сети "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 6 ноября, после спектакля, на 65-м году жизни умер заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Александр Иванович Купцов. Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить...", - говорится в сообщении.

Александр Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани, с 1979 года работал в казанском ТЮЗе. Исполнял роли Жигалова в спектакле "Свадьба с генералом", Неуеденова "Женитьбе Бальзаминова", Короля в "Маленьком принце" и другие. Кроме того, актер снимался в сериале "Неотложка", фильмах "Зулейха", "Голубка".

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