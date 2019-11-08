Ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" выступит 9 и 11 ноября на Днях культуры России в Иране

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" даст два концерта в Тегеране и один в Казвине 9 и 11 ноября в рамках Дней культуры России в Иране. Об этом ТАСС сообщил в пятницу гендиректор ансамбля Джамбулат Магомедов.

"Здесь очень большой интерес и особое внимание к "Лезгинке". Я никогда не ожидал, что в Иране так ждут "Лезгинку". Будет выступать только мужская половина нашего коллектива, большая нагрузка падает на них, но настрой у нас боевой", - сказал Магомедов.

По его словам, ансамбль представит 10 номеров. "Среди них номер с канатом "Праздник в горном ауле", два новых танца - "Горский" и "Мой Дагестан". Также в финале, как сюрприз, мы подготовили интересную композицию - совместный с Кубанским казачьим хором танец "Калинка-лезгинка", - добавил гендиректор ансамбля.

Дни культуры России в Иране пройдут 8-11 ноября. По данным пресс-службы Минкультуры России, в Иран, кроме ансамбля танца и Кубанского казачьего хора, также приедет представитель академической школы, пианист Василий Щербаков. Открытие мероприятия состоится 9 ноября с участием замминистра культуры РФ Павла Степанова на сцене концертного зала "Вахдат" в Тегеране.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца "Лезгинка" создан в 1958 году, в его состав входят представители 33 народов Дагестана и других регионов Северного Кавказа. За 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. Основателем, автором первой программы и бессменным руководителем ансамбля на протяжении 20 лет был народный артист СССР Танхо Израилов.