В Италии вручили международную премию "Русский Рим"

РИМ, 8 ноября. /ТАСС/. Международная премия "Русский Рим", учрежденная в память о знаменитых римских салонах Зинаиды Волконской, вручена в пятницу в Риме. Церемония награждения премией, присуждаемой за вклад в популяризацию русской культуры за рубежом, состоялась в историческом дворце Поли, к фасаду которого примыкает фонтан Треви. Именно здесь в XIX столетии у русской аристократки собирались писатели, художники, композиторы, мыслители из России и Европы.

В номинации "Музыка" отмечена российская оперная певица, солистка московского театра "Новая опера" Светлана Касьян, дебютировавшая в этом году с большим успехом на сцене "Арена ди Верона". Светлана стала первой оперной певицей - кавалером (дамой) ордена Святого Сильвестра, вручаемого Папой Римским.

Барбара Ятта, первая женщина, ставшая директором Ватиканских музеев за всю их историю, удостоилась премии в номинации "Продвижение русского искусства". Эту награду, как она сказала по-русски, она посвящает своей русской бабушке. В 2018 году в Ватикане при участии Третьяковской галереи прошла выставка русского искусства. Экспозицию, на которой были представлены иконы, а также выдающиеся произведения русской живописи XIX - начала XX века, посетил Папа Франциск.

Лауреатом в номинации "Литература" стал русский писатель и сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. Американский поэт, драматург, переводчик Джулиан Генри Лоуэнфельд стал победителем в номинации "Переводческая деятельность". Лоуэнфельду, который недавно получил российское гражданство, принадлежат считающиеся лучшими современные переводы на английский язык произведений Александра Пушкина. Накануне он провел творческую встречу в Российском центре науки и культуры.

Известный итальянский деятель театра и балета Даниэле Чиприани удостоен премии в номинации "Театрального искусства". Дипломы номинантов в этой же номинации получили солист балетной трупы Большого театра Якопо Тисси и основатель единственной школы русского балета в Индии Апекша Бхаттачария.

В новой номинации, появившейся в этом году, "Меценатство" отмечен благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. Фонд выступает за сохранение и приумножение культурного наследия России, научного и спортивного потенциала страны, оказывая поддержку российским культурным проектам за рубежом.

Памятная медаль и спецприз

Сюрпризом вечера стало присуждение памятной медали Алексею Букалову (1940-2018) "за неоценимый вклад в продвижение русской культуры". Журналист, дипломат, пушкинист на протяжении долгих лет возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане. Медаль из рук посла РФ в Ватикане Александра Авдеева получила вдова Букалова Галина Слуцкая.

Специальный приз посвящен сорокалетию фильма "Сталкер" Андрея Тарковского. Награду получил глава Фонда Тарковского во Флоренции, сын режиссера Андрей Тарковский. В этом году в рамках Венецианского кинофестиваля он представил документальный фильм о творчестве отца.

Премия сопряжена с одноименным фестивалем, который проходит в Риме в третий раз. "Отрадно, что официальная повестка дня наших двусторонних отношений дополняется такими инициативами, как фестиваль "Русский Рим". Его проведение в залах Палаццо Поли, где в свое время Зинаида Волконская собирала "русские салоны", становится хорошей традицией", - отметил посол России в Италии Сергей Разов.

"Наш фестиваль охватывает уже более 25 стран, и все дороги, как известно, ведут в Рим. Кроме стран Европы - Италия, Франция, Англия, Германия, Бельгия, Чехия и другие, в проекте участвуют деятели культуры из Индии, Америки, Австралии", - подчеркнул президент фестиваля секретарь по международным проектам Союза писателей России, журналист, общественный деятель Владимир Торин.

Наградную статуэтку фестиваля, которая представляет собой стилизованную древнеримскую колонну с латинской буквой "R", специально создал известный скульптор, народный художник России Александр Рукавишников.