Московские режиссеры завоевали больше всех статуэток кинофестиваля в Ингушетии

МАГАС, 9 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Золотая башня", проходивший в шестой раз в Ингушетии, завершили церемонией награждения и концертной программой. Наибольшее количество символических золотых башенок, а также гран-при фестиваля завоевали кинематографисты из Москвы, рассказал ТАСС министр культуры республики Темерлан Дзейтов.

Авторами идеи проведения кинофестиваля являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.

"Сегодня девять фильмов получили заветные золотые башни, это признание истинного таланта и качественного кино. Пять из девяти статуэток забрали кинематографисты из Москвы, в том числе и гран-при конкурса - его получил фильм "Сестренка" Александра Галибина. Из зарубежных участников золотую башню увезла с собой режиссер из Казахстана Елена Ковардакова за фильм "Путь к победе", - сказал Дзейтов.

По словам министра, среди обладателей золотых башен есть и режиссеры Северного Кавказа, в том числе и из Ингушетии. "В этом году лучшим игровым фильмом Северного Кавказа стал фильм "Штурм" Анзора Юшаева из Чечни, а лучшим ингушским документальным фильмом жюри фестиваля без сомнений назвали ленту "Папаха горца. Абрек Сулумбек", который был снят нашим талантливым и перспективным режиссером Лейлой Гагиевой. Дипломы жюри также получили фильмы из Ингушетии, Северной Осетии, а еще Таджикистана и Белоруссии", - добавил министр.

Между вручением наград конкурсантам артисты исполнили песни из известных кинофильмов, а государственный ансамбль "Ингушетия" станцевал лезгинку. Закрыли фестиваль традиционным хлопком кинохлопушки.

Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года. В 2018 году в фестивале участвовали более 50 фильмов из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана.