Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские режиссеры завоевали больше всех статуэток кинофестиваля в Ингушетии

Гран-при конкурса вручили фильму "Сестренка" Александра Галибина

МАГАС, 9 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Золотая башня", проходивший в шестой раз в Ингушетии, завершили церемонией награждения и концертной программой. Наибольшее количество символических золотых башенок, а также гран-при фестиваля завоевали кинематографисты из Москвы, рассказал ТАСС министр культуры республики Темерлан Дзейтов.

Авторами идеи проведения кинофестиваля являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.

"Сегодня девять фильмов получили заветные золотые башни, это признание истинного таланта и качественного кино. Пять из девяти статуэток забрали кинематографисты из Москвы, в том числе и гран-при конкурса - его получил фильм "Сестренка" Александра Галибина. Из зарубежных участников золотую башню увезла с собой режиссер из Казахстана Елена Ковардакова за фильм "Путь к победе", - сказал Дзейтов.

По словам министра, среди обладателей золотых башен есть и режиссеры Северного Кавказа, в том числе и из Ингушетии. "В этом году лучшим игровым фильмом Северного Кавказа стал фильм "Штурм" Анзора Юшаева из Чечни, а лучшим ингушским документальным фильмом жюри фестиваля без сомнений назвали ленту "Папаха горца. Абрек Сулумбек", который был снят нашим талантливым и перспективным режиссером Лейлой Гагиевой. Дипломы жюри также получили фильмы из Ингушетии, Северной Осетии, а еще Таджикистана и Белоруссии", - добавил министр.

Между вручением наград конкурсантам артисты исполнили песни из известных кинофильмов, а государственный ансамбль "Ингушетия" станцевал лезгинку. Закрыли фестиваль традиционным хлопком кинохлопушки.

Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года. В 2018 году в фестивале участвовали более 50 фильмов из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана.

Теги
БелоруссияТаджикистанРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОСеверная ОсетияЧечня
Реклама на ТАСС
Нетребко прервала европейский тур ради концерта в честь Пахмутовой
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС