Мультфильм "Семейка Аддамс" вновь возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) вновь стал лидером российского проката, собрав 157,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 7 по 10 ноября.

Американский анимационный фильм, основанный на комиксах Чарльза Аддамса, вышел в российский прокат 31 октября. Режиссеры картины - Грег Тирнан и Конрад Вернон. Мультфильм повествует о семье Аддамс, которая сталкивается с хитрой телеведущей Марго Нидлер. Мультфильм озвучивали Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский фильм ужасов "Доктор сон" (Doctor Sleep) режиссера Майка Флэнегана, собравший 128,2 млн рублей. Картина, основанная на одноименном романе Стивена Кинга, вышла в российский прокат 7 ноября и стала продолжением фильма "Сияние" 1980 года. Главные роли сыграли Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Карел Стрейкен, Джейкоб Тремблей, Эмили Элин Линд.

Третье место по кассовым сборам досталось американскому фильму в жанре фэнтези "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) режиссера Хоакима Роннинга. Картина вышла в российский прокат 17 октября и собрала с 7 по 10 ноября 113 млн рублей. Фильм рассказывает о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса. Главные роли в картине сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер.