Вячеслав Полунин считает, что счастье приходит, когда находишь и раскрываешь самого себя

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Человеку необходимо найти, понять и раскрыть самого себя, чтобы испытывать настоящее счастье в жизни. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту ТАСС народный артист России Вячеслав Полунин, несколько лет назад выступавший с серией лекций о счастье. С понедельника на Бродвее начинается ежедневный показ "Снежного шоу" (Snow Show) всемирно известного клоуна, который продлится в течение ближайших двух месяцев.

"Нет единого рецепта счастья для всех, у каждого - свой образ счастья. Для одного - это активные действия, самозабвенный труд, преодоление невозможного, а для другого - растворение в ежедневности, в детях, природе. Еще один сидит на солнышке и жмурится как кот: беззаботность, спокойствие - это и есть для него счастье. Удивительно разные формулы, - отметил артист, - но для себя я открыл, что для счастья необходимо прийти к самому себе, раскрыть свою личность, понять, какая она. Для меня это творчество: если ты занимаешься своим любимым делом - печешь пироги, пашешь, подбиваешь башмаки, учишь, и в этом ты находишь себя, - то путь к счастью открыт".

Счастье - когда внутри "дзинькает"

"Понять, счастлив ты или нет, просто - это когда внутри тебя "дзинькает". Как-то мы с Борей Гребенщиковым [музыкант, гитарист группы "Аквариум"] долго исследовали этот вопрос и написали три главных признака счастья: напевать, насвистывать или подпрыгивать. Вот если ты напеваешь, насвистываешь или подпрыгиваешь, это самый простой способ понять, счастлив ты или нет, - считает Полунин. - Уже в зрелые годы, когда мне стали часто задавать вопрос о счастье, я понял, что всегда был счастлив - все время по-разному, но все годы жил на полную катушку, чем бы я ни занимался. Жизнь должна тебя переполнять, ты не должен ее пропускать мимо, не смотреть на нее, а участвовать, в этом и есть смысл жизни".

Несмотря на то, что клоун не только нашел для себя формулу счастья, но и вполне реализовал ее в жизни, чувства грусти и печали порой посещают и его. "Грустить мне тоже приходится - бывают даже целые периоды, когда не знаешь, как вылезти из этого состояния. Например, даешь слово что-то сделать, и понимаешь, что зря дал, и туда не хочется идти, и тянешь какое-то ярмо месяцы и даже годы, чтобы выполнить свое обещание, и думаешь: что ж не видно конца и края, - пояснил артист. - Потом вылезаю потихоньку". "Быть счастливым - это работа: когда встаешь утром, надо следить за собой, и запрятать куда-то кислое настроение, вернуть состояние счастья. Наверное, так бывает у всех, но я просто быстрее и профессиональнее с этим справляюсь".

А вот свою работу Полунин работой и не считает. "Смешить, развлекать - это удовольствие, а не работа, хотя какой бы человек талантливый ни был, только труд создает из него нужного всем. Но труд этот - радостный. Когда не спишь, не ешь, ничего не успеваешь - очень тяжело, но в то же время радостно", - отметил артист.

Настоящий клоун создает Вселенную

Режиссер "Снежного шоу" утверждает, что набирает для своих спектаклей лучших клоунов со всего мира. "Есть десяток разных вещей, по которым можно сказать, что клоун настоящий, - полагает он. - Настоящий клоун создает свой мир, свою Вселенную, а не повторяет чьи-то находки. В его Вселенной - свои ритмы, свои образы, новые темы, он создает мир, который нас затягивает". Настоящий, лучший среди коллег клоун, считает Полунин, всегда представляет собой глубокую личность, которая интересна другим. "Важна не просто его профессия, шутки, а насколько он притягивает других. А дальше уже профессиональные признаки - как он пользуется пластикой, мимикой, какие у него ритмы. Смотришь на него и видишь, что это - мастер, обаятельный, притягательный. Он входит в комнату и сразу становится центром мира - у него столько энергии в жизни, что он ею завораживает", - подчеркнул артист.

"Клоун - Бог беспорядка и король карнавала - когда все переворачивается, стулья перевернуты, галстуки на вешалках <...> И порядок надо нарушать, чтобы потом собрать что-то более совершенное", - заключил Полунин.