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Вячеслав Полунин меняет ритм и ноты "Снежного шоу" в зависимости от страны выступления

Артист считает, что главным зрителем его спектаклей является не ребенок, а взрослый
Вячеслав Полунин Наталья Славина/ТАСС
Описание
Вячеслав Полунин
© Наталья Славина/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Спектакль "Снежное шоу" (Snow Show) клоуна и режиссера Вячеслава Полунина в различных вариациях существует уже более четверти века, и каждый раз его ритм и главные интонации меняются в зависимости от страны и публики, перед которыми выступают артисты. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал народный артист России Вячеслав Полунин. С понедельника "Снежное шоу" будут показывать на Бродвее в течение двух месяцев.

"В каждой нации звучит своя нота, - пояснил артист. - Для русских надо добавлять ноту нежности, потому что главная черта русской публики - сопереживание герою, она следит за тем, как сложится его судьба героя, переживает, если герою не везет. Русская публика разнообразна, но в ней всегда звучит нота сострадания". "Для испанцев необходимо добавлять ноту страсти, для французов - поэзии. В каждой стране мы разворачиваем спектакль в сторону именно этой публики, - отметил Полунин. - Мы пытались играть и для англичан, и для испанцев одинаково, но не получилось. Англичанам нужно погружение, а испанцам - чтобы их тискали, им нужна активность".

Разговаривать на языке зрителей

В Нью-Йорк артист привез шоу впервые в 2004 году, и с тех пор оно было представлено американским зрителям уже тысячу раз. "На американскую публику сильное влияние оказало кино - Голливуд и постоянная череда выходов новых фильмов, - считает автор шоу. - Кинематографисты приучили американцев к своему языку, а в кино - жесткий язык, рассчитанный, и американцы приучены к постоянному действию. Поэтому мы изменили структуру самого языка, на котором разговариваем со зрителями. Чтобы сказать американцам то, что мы хотим, нам пришлось менять ритмы - все номера построены как трюковые, каждые три секунды должно меняться действие, происходить событие". "Есть страны, где действия считаются глупым и никому ненужным занятием - в Индии, например, слово "действие" исчезает, ты не можешь через действие соединиться с индийской публикой. Поэтому в Индии мы выключаем действие и включаем состояние. Приезжая каждый раз в новую страну, мы стараемся говорить на языке ее жителей", - подчеркнул он.

Полунин считает, что главным зрителем его спектаклей является не ребенок, а взрослый, а точнее ребенок, который живет в каждом взрослом человеке. "Я всегда делал спектакли для взрослых, и никогда для детей, но почему-то детям тоже очень нравится. Если в зале много детей, то надо переключать скорость: там, где были паузы и второй смысл, их надо убирать и подключать активное творчество, чтобы дети участвовали. Мы играем свои спектакли для взрослых, но имея в виду, что внутри каждого взрослого существует ребенок, к которому мы и обращаемся", - пояснил клоун.

Главное не сюжет, а атмосфера

Часто одни и те же зрители посещают спектакли Полунина несколько раз. "Вряд ли найдется еще такое шоу, на которое ходят столько раз, - отметил артист. - Не имеет значения, сколько раз ты его видишь, ты всегда будешь получать удовольствие, потому что главное - не в сюжете, а в том, что намного глубже его, в атмосфере самого спектакля". "Люди приходят окунуться в состояние игры, радости, детства, счастья, приходят вновь и вновь, чтобы дышать этой атмосферой, находиться внутри нее и отпустить себя, вернуться к своим детским мечтам. И зрители, которые уже были на шоу раньше, - заметил Полунин, - то сядут на первые ряды, чтоб испытать этот вихрь, то на последние, чтоб посмотреть красивые картинки. То есть они исследуют этот спектакль с разных сторон и говорят, что все время испытывают новые впечатления".

"Я перестал делать спектакли, я делаю жизнь в спектакле. Сочетаю жизнь, искусство и природу - то, как люди будут жить через 50 лет. Это жизнь без границ, спектакль без границ, соединение публики и артистов - зрители не наблюдают сюжет, а погружаются с нами в атмосферу жизни", - добавил режиссер "Снежного шоу".

По его словам, снег как главный герой спектакля выбран не случайно. "Как американские киносценаристы любят использовать клоунов, чтоб напугать, так и я использую самое холодное, чтоб согреть сердца, - пояснил он. - Кроме того, снег - это чистый лист, подвенечное платье и одновременно Долина смерти, это - и конец одного, и начало нового". "Чем сложнее жизнь людей, тем больше этот спектакль им нужен. Чем ужаснее чума, тем больше нужно карнавала. Вот и я как "Скорая помощь" мечусь сейчас по планете, по странам, городам и спасаю, спасаю...".

Теги
СШАРоссияПолунин, Вячеслав Иванович
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