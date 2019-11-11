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Андрей Кончаловский представил фильм "Грех" российским зрителям

Посмотреть московскую премьеру пришли народная артистка СССР Алла Пугачева, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие звездные гости

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московская премьера российско-итальянского фильма Андрея Кончаловского "Грех" о скульпторе Микеланджело Буонарроти состоялась в киноцентре "Октябрь" в понедельник. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм мировым кинособытием.

"Московская премьера, наверное, самая важная, которая может быть у российского режиссера. Она отличается от всех других премьер моих картин. Тут все мои друзья - и заклятые, и настоящие, и без них жизни нет - без московских критиков, любителей, друзей. Каждый раз премьера - это ощущение праздника, несмотря на то, что может быть полный провал <...> Это единственный момент славы для всех тех, кто отдавал свои силы и талант, служа идеи - и это самое главное, я бесконечно им благодарен", - сказал режиссер.

Мединский отметил, что фильм Кончаловского - это мировое кинособытие. "Я очень рад, что Министерство культуры стояло буквально у колыбели фильма <...> Это в полном смысле слова российско-итальянский фильм, сделанный русскими мастерами, в основном на итальянской земле - это большое мировое кинособытие", - сказал он.

Посмотреть московскую премьеру фильма пришли народная артистка СССР Алла Пугачева, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие звездные гости.

О фильме

Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564), когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Главные роли исполняют итальянские актеры.

В российский прокат фильм выйдет 14 ноября. Его мировая премьера прошла в октябре перед церемонией закрытия четырнадцатого Римского кинофестиваля. Отрывки ленты уже показывали президенту РФ Владимиру Путину во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву в октябре прошлого года. Копию ленты глава российского государства преподнес также Папе Римскому Франциску во время своего визита в июле.

Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Он отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", а также получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков".

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичИталияРоссияКонте, Джузеппе
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